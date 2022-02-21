До +1 градуса и снег: стал известен прогноз погоды на третью декаду февраля в Томской области

Средняя температура воздуха в третьей декаде января ожидается в пределах нормы - около -7…-12 градуса. Фото: Владислав Пирогов

В конце третьей декаде февраля в Томской области ожидается потепление до +1 градуса. Об этом «КП-Томск» сообщила начальник регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина

Средняя температура воздуха в третьей декаде февраля ожидается в пределах нормы - около -7…-12 градуса, как отметила синоптик, это выше нормы на 5-7 градусов.

«В ночное время столбики термометров будут опускаться -от 10…-15 до -5…-10, местами до - 23 градусов», - рассказали в гидрометцентре.

В дневное время в Томской области температура воздуха составит от -1…-6 до -4…+1 градусов, местами до -11 градусов.

Уточняется, что в большинстве дней декады в конце февраля будет идти снег.