Оттепель в Томске: стал известен прогноз погоды на последнюю неделю февраля

Норма температуры на следующей неделе будет -3…-5°С. Фото: Владислав Пирогов

В последнюю неделю февраля в Томске ожидается оттепель, а также осадки в виде снега. Об этом «КП-Томск» рассказала начальник регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

«Норма температуры на следующей неделе будет -3…-5°С», - уточнила Рюхтина.

В Томске на предстоящей неделе температура воздуха будет колебаться от +1 до -4°С, ожидается оттепель и снег.

Она также отметила, что по области температура воздуха будет повышаться постепенно. В течение недели в ночное время столбики термометров местами опустятся до -22°С.

Днем в понедельник по Томской области температура воздуха будет колебаться от -1 до -6°С. В гидрометцентре добавили, что также ожидаются осадки в виде снега