Небольшой снег и -2 градуса: стал известен прогноз погоды на предстоящие выходные в Томске

Днем прогнозируется потепление до -2…-7 градусов. Фото: Ксения Высотина

В Томске на выходных прогнозируется до -2 градусов, при этом по области ожидается до -16 градусов. Об этом сообщила «КП-Томск» начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в субботу, 19 февраля, в отдельных районах Томской области пройдет небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 м/с. Ночью ожидается около -7…-12 градусов. Днем прогнозируется потепление до -2…-7 градусов.

В воскресенье по области ночью столбики термометров опустятся до -9…-14 градусов, местами до -19 градусов. Днем температура воздуха ожидается около -3…-8 градусов.

В Томске в субботу и в воскресенье ночью синоптики обещают -8…-10 градусов, днем – около -3…-5 градусов. Также ожидается небольшой снег.