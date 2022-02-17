Маникюр, педикюр и депиляция: в 2021 году в Томске мужчины стали чаще пользоваться бьюти-услугами

В 2021 году спрос на бьюти-услуги среди мужчин в Томске вырос на 88%, сообщили в пресс-службе "Авито". Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томске мужчины стали чаще обращаться к косметологам и интересоваться услугами ухода за собой. В 2021 году спрос на бьюти-услуги среди мужчин в Томске вырос на 88%, сообщили в пресс-службе "Авито".

По данным экспертов, больше всего у томских мужчин в 2021 году были востребованы услуги по маникюру, педикюру, косметологии, эпиляции и депиляции.

За 2021 год в Томске стало на 39% больше предложений мужчинам от мастеров красоты. На 115% в прошлом году стал популярнее мужской маникюр и педикюр. Отметим, что средняя стоимость мужского маникюра в Томске в течение последнего года составила 700 рублей.

Помимо мужского маникюра в Томске за 2021 год также увеличилась популярность и на услугу мужской депиляции (+103%) в сравнении с 2021 годом.

Как отметили в пресс-службе, стоимость этой процедуры зависит от метода и техники, а также обрабатываемой части тела. В среднем, депиляция одной зоны стоит около 200 рублей. Депиляция в зоне подмышек, спины и груди - дороже и обычно составляет от 300 до 700 рублей за один сеанс.

Отмечается, что в городе продолжает расти и спрос на услуги барберов. Так, в январе 2022 года популярность их услуг выросла на 109% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

- Тренд на регулярный уход за прической, бородой и усами сохраняется не первый год, а рынок достаточно насыщен по количеству специалистов, - добавили эксперты.

Самой популярной услугой в 2021 году в Томске стал мужской маникюр и педикюр - спрос на них вырос на 96% за год.

Как отметил руководитель маркетинговых проектов "Авито" Иван Чулков, современные тренды разрушают предрассудки и подталкивают активное развитие бьюти-индустрии для мужчин.

- Мы ожидаем, что такая тенденция только усилится - люди вне зависимости от пола и возраста чаще интересуются процедурами, которые помогают иметь здоровый и ухоженный вид. Вслед за бурным ростом спроса растет и число специалистов, занятых в этой сфере, а значит такие услуги и информация о них становятся доступнее, - подытоживает Иван.