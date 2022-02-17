Весь район боится: в Северске агрессивный ротвейлер разорвал соседскую собаку

«КП-Томск» пообщалась с Екатериной и узнала подробности смертельного нападения. Фото: предоставлено хозяйкой собаки.

Жительница Северска Екатерина в начале февраля разместила в соцсетях историю о том, как соседский ротвейлер напал на ее собаку, которая от полученных травм умерла. Девушка рассказала, что ротвейлер проявляет агрессию не только по отношению к другим собакам, но и к людям. «КП-Томск» пообщалась с Екатериной и узнала подробности смертельного нападения.

Он просто играет

Екатерина рассказала, что пес Пуфик прожил с ней 7,5 лет. На прогулках собака никогда не задирала других, а только хотела играть.

- Наш пес был спокойный, но игривый. Подбегал только чтобы поиграть, больших собак он и сам боялся, поэтому обходил стороной, - поделилась с журналистом девушка.

Ротвейлера по кличке Цербер хозяева иногда выгуливают без поводка и даже намордника, уточнила Екатерина.

- Где-то около двух лет назад его выгуливал мужчина средь бела дня без поводка. А ведь мы живем возле детского сада, - отметила Екатерина.

Девушка рассказала, что пес проявлял агрессию к ее собаке уже не первый раз.

- Он начал нагонять мою собаку, тыкать ему в бок мордой и прыгать на него передними лапами. Я пыталась Пуфика взять на руки, но ротвейлер не давал мне этого сделать. На мои просьбы убрать своего пса, выгуливавший ротвейлера мужчина сказал, что «он так играет», - рассказала северчанка.

Екатерина добавила, что при следующих встречах ротвейлер каждый раз хотел накинуться на ее питомца.

С этим ротвейлером никто не может справиться

Девушке было непросто снова вспоминать тот вечер, когда погиб ее любимец.

- В ночь с 29 на 30 января 2022 года около 01:00 Пуфика выгуливал мой молодой человек Алексей. Они возвращались после прогулки и проходили мимо детского сада. В этот момент наш пес услышал лай и побежал в его сторону, - рассказала Екатерина.

Позже Алексей рассказал, что вдалеке увидел двух больших собак. После того, как Пуфик побежал обратно к хозяину, за ним побежал тот самый ротвейлер.

- Он догнал его, вцепился в правый бок, поднял и прошел так несколько метров, после чего вжал Пуфика в землю. Я подбежал и начал бить ротвейлера в спину, но на мои удары животное никак не реагировало, - рассказал Алексей.

Хозяйка овчарки, которая гуляла вместе с хозяйкой Цербера, подошла к Алексею и сказала, что с этим ротвейлером никто не может справится. Сама же хозяйка Цербера просто стояла в стороне все это время и наблюдала за происходящим.

Помочь Пуфику не успели

После случившегося молодой человек Екатерины поднял пострадавшую собаку и понес домой. У пса шла кровь из ран, также он начал хрипеть.

- Ближайшая круглосуточная клиника в Томске на Никитина. Своей машины у нас нет. Мы понимали по его состоянию, что мы не успеем даже вызвать такси, потому что пес задыхался, - добавила Екатерина.

Екатерина и Алексей решили самостоятельно помочь собаке, но специалисты, с которыми они связались по телефону, отметили, что псу нужна помощь ветеринаров. Во время разговора Пуфик перестал дышать.

- Получается, что после нападения он прожил не более десяти минут, - отметила девушка.

Екатерина рассказала, что после произошедшего она вызвала полицию. Полицейские приняли заявление от Екатерины и составили два протокола.

Также на следующий день после произошедшего пара отправилась на экспертизу вскрытия трупа собаки, для получения официального документа с указанием причины смерти, чтобы можно было доказать, что смерть наступила именно после нападения другого пса.

-Пока что только отвезли собаку на экспертизу, она будет проведена в течение месяца, - рассказала девушка.

Полицейские приняли заявление от Екатерины и составили два протокола. Фото: предоставлено хозяйкой собаки.

Боится весь район

После случившегося Екатерина стала опрашивать соседей, чтобы выяснить, были ли подобные ситуации с этим ротвейлером, Девушка хотела составить коллективную жалобу на хозяйку Цербера.

- Одна соседка сообщила, что мы уже третьи. Первой якобы была китайская хохлатая из 82 дома, но из разговора с хозяином хохлатой мы узнали, что летального исхода не было, ротвейлер напал на его пса возле стоянки, - рассказала северчанка.

Как отметила девушка, по словам хозяина китайской хохлатой собачки, женщина, которая выгуливала Цербера, спустила с поводка своего пса.

Также пострадала еще одна собака, питомца по кличке Шарик ротвейлер застал прямо на входе в подъезд.

Помимо любимцев северчан, из-за Цербера страдали и люди. Екатерина рассказала, что в прошлом году агрессивная собака скинула двух девочек с лавочки. Также от ротвейлера пострадала женщина, живущая по соседству.

- Ротвейлер разорвал зонтик на кусочки, несмотря на то что был в наморднике. Хозяйка ротвейлера отдала пострадавшей взамен уничтоженного свой старый зонтик, - поделилась девушка с журналистом.

Одна из соседок сообщила Екатерине, что помнит случай нападения собаки на ребенка и добавила, что весь район боится агрессивного ротвейлера.

- Это мы еще не всех опросили, думаю, что случаев гораздо больше, - завершила свой рассказ Екатерина.

«КП-Томск» будет следить за развитием этой ситуации.