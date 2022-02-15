Не чистят и не посыпают: томичи высказались об уборке снега в городе

Журналист «КП-Томск» вышла на улицы города и проверила, как проходит уборка снега, а также узнала, что думают по этому поводу томичи. Фото: Ксения Высотина

Вот уже который день Томск засыпает снегом, в связи с этим на городские улицы 15 февраля вышли более 120 единиц техники и 800 дворников. По информации мэрии Томска, уборка ведется как на главных улицах города, так и на внутриквартальных территориях. Журналист «КП-Томск» вышла на улицы города и проверила, как проходит уборка снега, а также узнала, что думают по этому поводу томичи.

Фото: Ксения Высотина

Житель Томска Роман работает около областной администрации. Он рассказал, что уборка главных городских улиц его устраивает - парковочные места всегда почищены, а работу коммунальных служб он видит каждый день.

- Вообще нет претензий к уборке снега, каждое утро вижу дворников и снегоуборочную технику, - добавил мужчина.

А вот томичка Елена не совсем довольна пешеходными дорожками на главных улицах. Девушка рассказала, что неоднократно поскальзывалась на льду.

- Снег чистят, да, но меня не устраивает, что песком посыпают не все места, а выборочно. Возле ЦУМа на остановке замерзший лед, на котором многие поскальзываются, - поделилась Елена с корреспондентом.

Фото: Ксения Высотина

Проходя возле здания администрации Томской области, журналист «КП-Томск» встретил коммунальных работников, убирающих снег возле входа в администрацию. Один из работников рассказал корреспонденту, что на главных улицах снег убирают каждый день.

Трактор, снегоуборочная машина и дворники чистят пешеходные дороги практически до асфальта.

- Насчет внутриквартальных территорий не могу ничего сказать, но по главным улицам каждый день проводится уборка, тем более после нескольких дней снегопада, - отметил работник коммунальных служб.

Фото: Ксения Высотина

Во дворах Томска журналист не встретил места, где пешеходные дороги были бы почищены до асфальта, дворников по пути также не попалось.

Жительница дома по проспекту Фрунзе Антонина Владимировна пожаловалась журналисту на уборку снега в ее дворе.

- Посмотрите сами, какая колея от машин! Мало того, что не чистят, так еще и не посыпают лед ничем, - рассказала томичка.

Пенсионерка добавила, что на главной улице таких проблем нет, а вот уборку снега во дворе она не видела уже несколько дней.

Фото: Ксения Высотина

Томичку Анастасию, которая проживает в соседнем квартале, уборка пешеходных дорог во дворе устраивает, однако она выразила недовольство по отношению к очистке снега с детских площадок.

- Во дворе стоит горка, на которой, например, могли бы дети сейчас кататься, но там все засыпано снегом по колено, - добавила Анастасия.