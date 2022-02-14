Каждый год забываю про этот день: томичи рассказали, как относятся ко Дню святого Валентина

«КП-Томск» решила выяснить отношение томичей к Дню святого Валентина.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В понедельник, 14 февраля, отмечается День святого Валентина. Этот праздник всегда вызывает много споров среди россиян. «КП-Томск» решила выяснить отношение томичей к Дню святого Валентина.
Валерия, 22 года. Девушка рассказала, что раньше не отмечала День святого Валентина, так как ц нее не было молодого человека. Но в этом году девушка в паре, поэтому ждет сюрприза от своего парня.
- До этого для меня 14 февраля был обычный день, сейчас же жду от Димы (молодой человек Валерии) хотя бы розочку, в идеале 101 розу», - иронично рассказала девушка.
Сама томичка подготовила для своего молодого человека торт, на котором изображена их фотография.
Карина, 30 лет. Томичка рассказала, что не считает нужным отмечать праздник католического происхождения.
- Для нас это обычный день, возможно в Америке его и отмечают, но в России это делают только те, которым в жизни мало праздников, - ответила девушка журналисту.
Также она добавила, что свою вторую половинку можно радовать и без празднования Дня святого Валентина.
Владислав, 24 года. Когда журналист спросил томича, планирует ли он отмечать День святого Валентина, он ответил, что совершенно забыл про этот праздник.
- Я почему-то каждый год забываю про эту дату, но вообще стараюсь радовать свою жену букетом цветов и ужином в кафе, - рассказал Владислав.
Он отметил, что хоть и праздник не является масштабным, но по традиции влюбленные должны обмениваться подарками в этот день.
Михаил, 49 лет. Мужчина поделился с журналистом, что праздник всех влюбленных считает созданным для пар у которых, только начинаются отношения, но никак не для семей.
- Мы уже не молоды для празднования такого дня, поэтому мы его не отмечаем, - рассказал Михаил.
Также он добавил, что подарок в виде бумажной валентинки и цветов – это не показатель любви к человеку.
- Зачем дарить картонку, которую потом через время выкинут? А цветы можно дарить и без повода, чтобы женщине было приятно, - подытожил томич.
Алена, 23 года. Девушка рассказала, что к празднику Дня всех влюбленных она всегда относится серьезно и каждый год готовит своему спутнику эмоциональные подарки.
- Для меня главный подарок – это эмоция, поэтому я стараюсь делать не материальный сюрприз, а, например, поход в какое-то интересное место. В этом году я купила сертификаты в батутный центр, - поделись с корреспондентом томичка.
На вопрос, что она ожидает от своего молодого человека, девушка ответила скромно – главное, чтобы они просто провели вместе вечер.
Вячеслав, 26 лет. Томич рассказал, что уже запланировал целую программу для своей возлюбленной. После рабочего дня они отправятся в ресторан, а позже в кинотеатр на премьеру фильма, который оба долго ждали.
- Самое интересное, что она вообще этого не ждет, потому что за неделю я ей сказал, что буду работать в ночь и отметить не получатся. Но я подготовил ей сюрприз и заберу ее сегодня с работы, - рассказал Вячеслав.
Парень уточнил, что каждый год старается сделать сюрприз своей второй половинке, и считает День святого Валентина обязательным праздником всех влюбленных.
Оксана, 47 лет. Женщина поделилась, что 14 февраля с мужем они не отмечают, так как не считают этот праздник серьезным.
- Для молодых, возможно, еще что-то значит этот день, но не для пар, которые уже 20 лет вместе. Мы такой праздник себе каждый день можем устраивать и радовать друг друга без повода, - ответила томичка.
Дмитрий, 57 лет. Мужчина рассказал, что в своей молодости он дарил своей жене валентинки в День всех влюбленных.
- Сейчас уже, конечно, не отмечаем, но вот раньше всегда Анюте (жена Дмитрия) дарил валентинки и желтые тюльпаны, - рассказал мужчина.
Он добавил, что хоть праздник и не такой серьезный, но все равно считает его светлым и нужным для влюбленных пар.