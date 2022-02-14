Каждый год забываю про этот день: томичи рассказали, как относятся ко Дню святого Валентина

«КП-Томск» решила выяснить отношение томичей к Дню святого Валентина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 14 февраля, отмечается День святого Валентина. Этот праздник всегда вызывает много споров среди россиян. «КП-Томск» решила выяснить отношение томичей к Дню святого Валентина.

Валерия, 22 года. Девушка рассказала, что раньше не отмечала День святого Валентина, так как ц нее не было молодого человека. Но в этом году девушка в паре, поэтому ждет сюрприза от своего парня.

- До этого для меня 14 февраля был обычный день, сейчас же жду от Димы (молодой человек Валерии) хотя бы розочку, в идеале 101 розу», - иронично рассказала девушка.

Сама томичка подготовила для своего молодого человека торт, на котором изображена их фотография.

Карина, 30 лет. Томичка рассказала, что не считает нужным отмечать праздник католического происхождения.

- Для нас это обычный день, возможно в Америке его и отмечают, но в России это делают только те, которым в жизни мало праздников, - ответила девушка журналисту.

Также она добавила, что свою вторую половинку можно радовать и без празднования Дня святого Валентина.

Владислав, 24 года. Когда журналист спросил томича, планирует ли он отмечать День святого Валентина, он ответил, что совершенно забыл про этот праздник.

- Я почему-то каждый год забываю про эту дату, но вообще стараюсь радовать свою жену букетом цветов и ужином в кафе, - рассказал Владислав.

Он отметил, что хоть и праздник не является масштабным, но по традиции влюбленные должны обмениваться подарками в этот день.

Михаил, 49 лет. Мужчина поделился с журналистом, что праздник всех влюбленных считает созданным для пар у которых, только начинаются отношения, но никак не для семей.

- Мы уже не молоды для празднования такого дня, поэтому мы его не отмечаем, - рассказал Михаил.

Также он добавил, что подарок в виде бумажной валентинки и цветов – это не показатель любви к человеку.

- Зачем дарить картонку, которую потом через время выкинут? А цветы можно дарить и без повода, чтобы женщине было приятно, - подытожил томич.

Алена, 23 года. Девушка рассказала, что к празднику Дня всех влюбленных она всегда относится серьезно и каждый год готовит своему спутнику эмоциональные подарки.

- Для меня главный подарок – это эмоция, поэтому я стараюсь делать не материальный сюрприз, а, например, поход в какое-то интересное место. В этом году я купила сертификаты в батутный центр, - поделись с корреспондентом томичка.

На вопрос, что она ожидает от своего молодого человека, девушка ответила скромно – главное, чтобы они просто провели вместе вечер.

Вячеслав, 26 лет. Томич рассказал, что уже запланировал целую программу для своей возлюбленной. После рабочего дня они отправятся в ресторан, а позже в кинотеатр на премьеру фильма, который оба долго ждали.

- Самое интересное, что она вообще этого не ждет, потому что за неделю я ей сказал, что буду работать в ночь и отметить не получатся. Но я подготовил ей сюрприз и заберу ее сегодня с работы, - рассказал Вячеслав.

Парень уточнил, что каждый год старается сделать сюрприз своей второй половинке, и считает День святого Валентина обязательным праздником всех влюбленных.

Оксана, 47 лет. Женщина поделилась, что 14 февраля с мужем они не отмечают, так как не считают этот праздник серьезным.

- Для молодых, возможно, еще что-то значит этот день, но не для пар, которые уже 20 лет вместе. Мы такой праздник себе каждый день можем устраивать и радовать друг друга без повода, - ответила томичка.

Дмитрий, 57 лет. Мужчина рассказал, что в своей молодости он дарил своей жене валентинки в День всех влюбленных.

- Сейчас уже, конечно, не отмечаем, но вот раньше всегда Анюте (жена Дмитрия) дарил валентинки и желтые тюльпаны, - рассказал мужчина.

Он добавил, что хоть праздник и не такой серьезный, но все равно считает его светлым и нужным для влюбленных пар.