Потепление до -5 градусов и снег: прогноз погоды в Томске на неделю

Снег ожидается во все дни недели, кроме воскресенья. Фото: Ксения Высотина

В Томске на следующей неделе днем температура воздуха будет в пределах -5...-11 градусов. При этом практически всю неделю будет идти снег и дуть ветер.

По данным сайта Gismeteo, в понедельник, 14 февраля в Томске потеплеет до -5 градусов в дневное время. Ветер будет дуть со скоростью 4-8 метров в секунду. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до-13 градусов.

Во вторник и среду днем в Томске прогнозируется -7...-9 градусов, при этом ветер усилится до 10 метров в секунду.

В четверг, 17 февраля, в городе похолодает до -14...-16 градусов, также сохранится сильный ветер. В пятницу после обеда томичей ожидает потепление до -8 градусов.

На выходных температура воздуха в Томске прогнозируется в пределах -8...-10 градусов в дневное время и -12 в ночное время. При этом, по данным сайта, стихнет ветер.

Снег ожидается во все дни недели, кроме воскресенья.