Развлечений в моей жизни нет: студенты Томска рассказали, как живут на стипендию

«КП-Томск» пообщалась с томскими студентами и узнала размер их стипендии, а также на что хватает этих денег. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минобрнауки РФ сообщили, что в 2022 году размер базовой стипендии студентам вузов составил 1 755 рублей. «КП-Томск» пообщалась с томскими студентами и узнала размер их стипендии, а также на что хватает этих денег.

«Подрабатываю где придется»

Яна - студентка третьего курса факультета психологии в ТГУ. Три года назад девушка приехала из Кемерово, чтобы получить высшее образование в Томске. Студентка живет в общежитии и получает стипендию, которой распоряжается самостоятельно.

- Стипендия составляет около 10 тысяч - академическая и социальная, - рассказала студентка.

Девушка добавила, что живет только на стипендию и иногда подрабатывает. Когда дела совсем плохи - помогают родители.

- Родители помогают, конечно, но это бывает редко. Максимум 3-4 тысячи в месяц могут перевести, - прокомментировала Яна.

В основном стипендия Яны уходит на продукты и доставку готовой еды. Иногда девушка не отказывает себе в поездках на такси и развлечениях.

Яна также поделилась с корреспондентом, что бывают и безденежные дни. Тогда девушке приходится подрабатывать.

- Подрабатываю где придется - на пару месяцев обычно задерживаюсь, не больше. Была и оператором, и продавцом, курьером как-то удалось побыть, - рассказала студентка.

Девушка подытожила, что в общей сложности в месяц ей хватает 10-15 тысяч, при этом в чем-то все же ей приходится себе отказывать.

«Хватает на продукты первой необходимости»

Студент третьего курса специальности «Химия» поделился с журналистом, что приехал учиться в Томск из Юрги. На данный момент он проживает в общежитии и получает стипендию.

- Стипендия 2 500 рублей, если округлять до целого числа, кстати, по сравнению с другими заведениями, она не такая маленькая, - отметил Артем.

Парень рассказал, что в начале обучения в университете он жил только на стипендию, но иногда приходилось просить финансовой помощи у родителей. Он отметил, что хватало только на продукты первой необходимости, но вскоре запросы стали расти.

- Я стал искать такую работу, которая бы не мешала учебе, в свободное или ночное время.

Сейчас я подрабатываю барменом, - добавил студент.

Артем поделился с журналистом, что в его студенческой жизни бывали дни, когда он неправильно рассчитывал свои финансы и оставался без денег.

- Думаю, что с этим сталкивался каждый студент 1 курса, который не умеет распоряжаться своими деньгами. Если такое произошло, то есть три варианта: пойти работать промоутером, курьером, занять у друзей или, в крайнем случае, попросить у родителей, - добавил Артем.

Студент также отметил, что так как он оплачивает общежитие самостоятельно и растут его потребности, он планирует найти второе место работы.

«Развлечений в моей жизни нет»

Еще одна студентка ТГУ рассказала корреспонденту о том, как она приехала в Томск из Красноярского края и поступила на факультет физической культуры. Анна тоже живет в общежитии, за которое платит со стипендии.

- Обычная стипендия составляет около 3 тысяч, но я еще получаю повышенную спортивную стипендию, в общей сложности приходит 14 тысяч, - рассказал девушка.

Студентка рассказала журналисту, что живет она только на стипендию, лишь иногда ей помогает бабушка. Анна отмечает, что за всю ее студенческую жизнь у нее ни разу не было дня, когда бы ей не хватало денег, так как она распределяет свои финансы правильно.

- Разумно подхожу к тратам. Но бывали дни, когда оставалось меньше, чем планировала. Тогда приходилось просчитывать, что 100% нужно купить, а что подождет до стипендии, - поделилась с корреспондентом Анна.

Девушка подытожила, что на продукты питания у нее уходит 8-11 тысяч рублей, примерно 1 тысяча на транспорт и 2 тысячи на одежду. Анна также добавила, что развлечений в ее жизни нет, а оставшиеся деньги уходят на аптечные препараты.

Справка:

Для вузов базовая студенческая стипендия составит 1755 рублей, а для среднего профессионального образования - 638 рублей. Государственная социальная стипендия для вузов составит 2634 руб., для учреждений среднего профессионального образования - 958 руб. Всего правительство направит на эти цели в следующем учебном году 53 млрд рублей.