Обучу ремонту бытовой техники: томичи рассказали о видах мошенничества, с которыми они столкнулись в интернете

«КП-Томск» сделала подборку историй жителей о видах мошенничества, с которым они столкнулись. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практически ежедневно доверчивые томичи попадаются на уловки мошенников, которые придумывают новые изощренные способы обмана. Чтобы предостеречь других от своих ошибок, томичи делятся историями в соцсетях. «КП-Томск» сделала подборку историй жителей о видах мошенничества, с которым они столкнулись.

«ОБУЧУ РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ»

Житель Томска рассказал, что столкнулся с мошенниками, которые скрывались под видом ремонтом бытовой техники. Схема обмана заключается в следующем: группа лиц, которая в основном находится в Москве и в других регионах, создает сайт, где рекламируется услуга по ремонту бытовой техники. Затем рекламу запускают в российских регионах, в данном случае в Томске, где предлагают людям пройти на курсы по обучению ремонту бытовой техники.

Однако, как рассказал мужчина, на самом деле компания обучает технике НЛП (нейролингвистическое программирование) и другим психологическим приемам, цель которых - «развести» клиента на большое количество денег.

- Диспетчер сидит в другом регионе, принимает заявки, а затем отправляет своих людей по адресам в Томске. Ни о каком ремонте там и речи не идет, создается только видимость, - рассказывает томич.

Он добавил, что работники этой фирмы за ремонт стиральной машины «накручивают» до 15 тысяч рублей, сообщая о различных проблемах, при условии, что новая машинка в магазине стоит около 16 тысяч рублей. Мужчина отметил, что при этом на сайте стоимость подобного ремонта начинается от 300 рублей.

- Люди ведутся на низкую стоимость ремонта, которая указана насайте, но при этом, машинка как не работала, так и не будет работать, - подытожил томич.

Пострадавший от рук псевдо-ремонтников бытовой техники мужчина рассказал, что этой компанией уже занимаются правоохранительные органы.

«ПОКУПАТЕЛЬ С АВИТО»

Томичка в соцсети рассказала о мошенничестве, с которым она столкнулась на популярном сайте объявлений при попытке продать товар. Девушка рассказала, что ей позвонил покупатель, которого больше заинтересовал не товар, а деньги томички.

- Позвонил мужчина, якобы по объявлению с «Авито», высветился номер телефона Челябинской области (возможно, подменный). Он задал ключевые вопросы, при этом на заднем фоне были слышны голоса детей - в общем, все было подстроено так, чтобы не возникло никаких сомнений. После он предложил внести задаток, чтобы я сняла объявление с публикации и точно никому больше товар не продала, - описывает начало разговора

девушка.

Позже «покупатель» написал с просьбой оформить окончательную сделку в начале марта, так как ему необходимо уехать в Казахстане.

- По задатку разговор уже я продолжила с его якобы племянницей-юристом, для которой и предназначалась покупка. Она меня постоянно торопила и говорила, что деньги перевести надо срочно и сделать это может только она, - рассказывает томичка.

Далее племянница «покупателя» объяснила девушке, что для получения денег нужно подойти к банкомату и выполнить ряд операций, которые она ей скажет на месте. Мошенница объяснила, что это необходимо выполнить из-за того, они находятся в другой стране и у них другая валюта. При этом псевдо-покупательница расспрашивала томичку о

том, к какому банку привязан ее мобильный телефон.

Девушка сразу поняла, что это распространенный вид мошенничества под названием «подойдите к банкомату». Злоумышленники, которые просят сделать подобные операции, таким способом получают логин и пароль от личного кабинета банка пострадавших и переводят их деньги на свои электронные кошельки.