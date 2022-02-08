Платить много не готовы? Томичи высказались о будущих платных парковках

"КП-Томск" в мэрии сообщили, что вопрос о заключении концессии пока не решен и, скорее всего, его будут рассматривать в марте. Фото: Иван ВИСЛОВ

ГДЕ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ПАРКОВКИ В ТОМСКЕ?

О том, что в Томске планируют заключить концессию на создание пяти платных парковок, стало известно осенью 2021 года. Ориентировочно платный паркинг может появиться на улице Советской (вдоль площади Новособорной), переулках Плеханова, Нахановича (в том числе у Театрального сквера), Спортивный, Иркутский тракт, 79 (рядом с ГИБДД) и на улице Обручева. Отмечалось, что именно в этих локациях проблемы с парковкой стоят наиболее остро. За час парковочного места хотят брать 46 рублей.

В конце ноября 2021 года в мэрии сообщали, что на согласовании в администрации находится концессионное соглашение с двумя фирмами, готовыми организовать пять из шести парковок. Планировалось, что соглашение будет подписано до конца 2021. Однако во вторник, 8 февраля, "КП-Томск" в мэрии сообщили, что вопрос о заключении концессии пока не решен и, скорее всего, его будут рассматривать в марте.

ПЛАТИТЬ МНОГО НЕ ГОТОВЫ?

«Комсомолка» решила узнать у томичей, будут ли они пользоваться платным паркингом, если он все-таки появится в городе.

Томичка Мария рассказала, что она живет в Северске, но в Томск ездит каждый день по работе. С проблемой парковки девушка сталкивается практически каждый день.

- Я работаю и учусь в районе главного корпуса СибГМУ, припарковать автомобиль там всегда проблематично, так как парковочных мест очень мало и зачастую они заняты каретами «скорой помощи», - рассказала томичка.

Мария отметила, что идея платных парковок хорошая, но, по ее мнению, это не решит проблему нехватки парковочных мест. Сама девушка готова пользоваться платным паркингом вне зависимости от его стоимости.

Житель Томска Владислав поделился с корреспондентом, что проблем с парковкой в городе у него нет и пользоваться платным паркингом он не планирует.

- Я работаю в Кировском районе и у нас для каждого сотрудника выделено свое парковочное место, что очень удобно. В этом же районе я вожу дочь в детский сад и там тоже всегда есть где оставить машину, - рассказал Владислав.

Томич удивлен, что кто-то испытывает трудности в парковке в городе.

Вячеслав живет в Томске, но по работе часто бывает в Новосибирске. Мужчина рассказал, что в соседнем городе обстоятельства с паркингом гораздо лучше, чем в Томске, как раз за счет платных парковочных мест.

- Томску не хватает парковочных мест. Когда я приезжаю в Новосибирск, я совершенно не переживаю за то, где я оставлю автомобиль, а вот в нашем городе иногда во дворе даже не могу поставить машину, потому что к вечеру уже все занято, - поделился мужчина с журналистом.

Вячеслав отметил, что обязательно будет пользоваться платным паркингом, если он появится в тех районах, где он бывает.

Жительница Северска Анастасия учится в ТГПУ и работает в Кировском районе Томска. Она рассказала, испытывает трудности в парковке автомобиля возле своего университета.

- Я учусь во вторую смену и когда приезжаю к университету, парковочные места постоянно заняты, приходится оставлять машину в соседних дворах, - рассказала девушка.

Анастасия не против платных парковок, но, в первую очередь, она хотела бы узнать их стоимость, так как не готова отдавать за парковку большие деньги.