Выпьет, выслушает, даст совет: в Томске предлагают необычную услугу «друга на час» за 1800 рублей

«Комсомолка» побеседовала с томскими так называемыми «друзьями на час». Фото: pixabay

На популярном сайте объявлений можно встретить необычную услугу «друг на час». По словам авторов, они могут выслушать своего заказчика, дать совет, составить компанию в походах по магазинам или просто посидеть в кафе. «Комсомолка» побеседовала с томскими так называемыми «друзьями на час».

«Друг-слушатель» за 1 800 рублей в час

Первый «Друг (слушатель) на час» оказался мужчиной. В объявлении говорится: «Составлю компанию в кино, бар или просто посидеть вдвоем. Хотите выговорится, быть услышанным, не с кем обсудить волнительные вопросы или выпить бокал вина, пишите. QR код не спрашиваю».

Кроме этого, томич гарантирует конфиденциальность своим клиентам, а девушкам делает дополнительные скидки.

В разговоре с журналистом мужчина рассказал, что несмотря на то, что он является «другом на час», минимальный заказ составляет два часа. Мужчине 37 лет, он женат. По его словам, супруга не имеет ничего против такого хобби мужа.

«Заказы бывают не часто, так как в Томске подобная услуга не так развита, как в центральной части России», - добавил томич.

«Подруга на час» за 1 500 рублей

Под довольно провокационным заголовком объявления скрывается девушка, которая просто готова выслушать и дать совет собеседнику за 1,5 тысячи рублей.

«Поругался/лась со второй половинкой? Руководитель много требует? Клиенты выводят из себя? Не с кем обсудить последние события/выпить кофе/помолчать (в конце концов)? Чувствуешь себя одинокой/им или думаешь, что никто тебя не поймет? Я к твоим услугам», - указывает в своем объявлении томичка.

Девушка отметила, что в стоимость ее услуг входят также совместный поход по магазинам, барам и кафе.

В разговоре с журналистом она отметила, что психологического образования у нее нет, но она всегда готова выслушать клиента и дать ему дельные советы.

На вопрос о том, не боится ли девушка контактировать с незнакомцами во время пандемии и можно ли воспользоваться ее услугами дистанционно, ответа не последовало.