Не платят зарплату: томичи рассказали, как их обманули работодатели

«КП-Томск» сделала подборку отзывов, которые жители города оставили совсем недавно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области набирают популярность черные списки и стоп-листы, которые активно пополняются. Томичи делятся отзывами о фильмах и ТВ-шоу, о ресторанах и магазинах, даже о детских садах и школах. Немалую часть интернет-контента занимают плохие отзывы о работодателях. Томичи рассказывают о своем негативном опыте в специальных пабликах, чтобы предостеречь других. «КП-Томск» сделала подборку отзывов, которые жители города оставили совсем недавно.

Гриль-бар

В одном из пабликов, где томичи составляют «черный список» работодателей, мужчина поделился историей, как его обманули в местном гриль-баре, куда он хотел устроиться работать.

«Зарплату вам будут обещать от 26 тысяч до 40 тысяч, но по факту вы получите 400 рублей за один рабочий день. За 20 дней выйдет 8 тысяч рублей, а это между прочим ниже прожиточного минимума», - поделился мужчина в группе.

Также по факту отличается и график работы. На сайте по поиску работы гриль-бар указывает, что работать нужно будет по графику два через два или же три через три. Однако, когда мужчина пришел в гриль-бар, ему сообщили, что рабочая неделя состоит из пяти смен и двух выходных.

Магазин алкогольных напитков

Девушка поделилась с томичами своим опытом работы в одном из томских магазинов алкогольных напитков.

«Заработную плату обещали 30 тысяч рублей в месяц, а по факту вышло меньше прожиточного минимума», - недоумевает девушка.

Кроме этого, хоть девушка и была трудоустроена официально, больничные дни ей не оплатили, а просроченную продукцию списывали на продавцов.

«В выходные заставляют работать на других объектах, при отказе – штраф», - добавила томичка.

При этом девушка отметила, что устроившись на должность продавца она еще должна была выполнять обязанности охранника, менеджера и грузчика.

Водитель фирмы

Еще один томич, который пытался устроиться водителем в местную фирму, рассказал о том, как ему не выплатили заработную плату.

«Не выплатили за ноябрь 20 400 рублей», - написал мужчина.

Когда он пришел за зарплатой, ему сообщили, что он уволен по причине «завышенного километража». Томичу также сказали, что заработную плату за отработанные дни ему переведут на карту, но деньги так и не поступили.

«Километраж они этот даже не считали, высосали из пальца проблему. Заявление о несогласии меня с этим подписывать также отказались», - подытожил обманутый работник.

Флорист

Томская студентка поделилась в группе своей историей о том, как ей не выплатили зарплату из-за того, что она по состоянию здоровья не смогла взять ночные смены в цветочном магазине.

«Написала управляющей, что не могу работать в ночь. Мне сказали: работай две недели, потом выдадим зарплату и уволим. Якобы это прописано в договоре, который я даже в глаза не видела», - рассказала девушка.

Однако из-за того, что договор девушка, как оказалось, не подписывала, работодатель вовсе решил ей ничего не выплачивать. После этого студентка написала в главный офис, однако ответа так и не получила.

Бариста в кофейне

Томичка рассказала, как в одной из томских кофейн задерживают, а то и вовсе не выплачивают заработную плату сотрудникам. Происходит это якобы из-за долгов владельцев заведения.

«Уже давно начали ходить слухи в общепите, что у в этой кофейне задержки по зарплате, а сейчас начались невыплаты, но это все пытались скрыть», - рассказала девушка.

Она отметила, что директор обещала официальное трудоустройство и хорошую заработную плату. Однако владельцы каждый раз набирали новых сотрудников и задерживали выплаты. Многие из сотрудников не выдерживали и уходили из кофейни, а за отработанные дни им никто ничего не выплачивал. На просьбу выплатить зарплату, руководители не реагировали.