ПЦР-тест на коронавирус в Томске: адреса клиник, где выявляют омикрон

«КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых результат ПЦР-теста говорят на следующий день, а также выявляют новый омикрон-штамм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. В среду, 2 февраля, в регионе было выявлено 660 новых случаев заражения COVID-19. Многим томичам необходимо узнать, есть ли у них коронавирус, как можно скорее. «КП-Томск» подготовила список лабораторий, в которых результат ПЦР-теста говорят на следующий день, а также выявляют новый омикрон-штамм.

«ИНВИТРО»

Цена: 1 490 рублей

Как подготовиться: За шесть часов до ПЦР-теста не желательно орошать ротоглотку и рассасывать различные пастилки. За 3-4 часа не рекомендуется кушать, чистить зубы, курить и жевать жвачку. Перед самой процедурой необходимо высморкаться тем пациентам, которые ощущают заложенность в носоглотке.

ПЦР-тест сдается в лаборатории, на сайте возможно оформить предварительный заказ. Справка с отрицательным результатом анализа выдается на русском и английском языках.

Результат: в течение 1 рабочего дня.

Адреса: ул. Говорова, 46; ул. Кирова, 39; пр. Фрунзе, 86; ул. Иркутский тракт,70,15; пр. Ленина,93; ул. Красноармейская, 105; ул. Павла Нарановича, 1б; ул. Вершинина, 43.

Телефон: 8 (800) 234-40-50

«ГЕМОТЕСТ»

Цена: 1600 рублей (с определением омикрон-штамма)

Как подготовиться: За три часа до процедуры необходимо воздержаться от приёма пищи, питья, чистки зубов, также нельзя обрабатывать рот и ротоглотку антисептическими средствами, пастилками, жевать жвачку. Нельзя использовать назальные капли, а также промывать нос.

ПЦР-тест определит РНК бета-коронавируса SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19), в том числе «омикрон штамм». Также можно оформить выезд на дом.

Результат: в течение 2 рабочих дней.

Цена: 1500 рублей (без определения омикрон-штамма)

Сдать ПЦР-тест, который определит возбудителя COVID-19, без отдельного выявления омикрон-штамма, можно в этой же лаборатории немного дешевле.

Результат: в течение 2 рабочих дней.

Адреса: пр. Ленина, 124; пр. Фрунзе, 130; пр. Кирова, 58; ул. Студенческая, 3.

Телефон: 8 (800) 550-13-13

«СИТИЛАБ»

Цена: 1 200 рублей

Как подготовиться: Тест в этой лаборатории рекомендуется сдавать натощак или не ранее, чем через 2 часа после еды, питья и орошения носа и горла. Также исследование лучше до начала противовирусной терапии. За сутки до процедуры не рекомендуется употреблять лекарства. Уточняется, что ПЦР-тест берется до проведения гигиенических процедур.

Результат: на следующий день.

Тест-системы в клинике «Ситилаб» реагируют на штамм Омикрон. Но при этом в результате вид штамма не указывается, а указывается только сам результат (положительный/отрицательный).

Адреса: пр. Фрунзе, 124; ул. Ивана Черных, 94.

Телефон: 8 (800) 100-36-30

«ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Цена: 1 500 рублей, для детей и пенсионеров старше 65 лет 1 300 рублей

Как подготовиться: Мазок из носа и зева на COVID-19 в этой лаборатории берут с 10:30 до 20:00. Можно вызвать специалиста для забора на дом, это будет стоить еще 500 рублей. Определения омикрон-штамма нет.

Результат: выявление результата 1 рабочий день.

Адрес: ул. Елизаровых, 19/1

Телефон: 8 (3822) 51-70-32

«ХЕЛИКС»

Цена: 1 590 рублей

Как подготовиться: За 1 час до тестирования не рекомендуется кушать, пить, чистить зубы, а также полоскать рот и горло, жевать жевательную резинкуи курить.

В лаборатории проводят ПЦР-тестирование на COVID-19 с определением штаммова коронавируса: омикрон и дельта.

Результат: в течение 1 дня.

Адреса: пр. Фрунзе, 98; ул. Павла Нарановича, 10.

Телефон: 8 (382) 298-41-59

«МУЛЬТИКЛИНИК»

Цена: 1 580 рублей

Как подготовиться: За три часа до сдачи мазка из зева и носоглотки нельзя кушать, чистить зубы, полоскать рот, пить, курить, жевать жвачку.

Результат: на следующий день при сдаче до 17:00, через день - при сдаче после 17:00.

Адрес: ул. Сибирская, 9/1.

Телефон: 8 (382) 290-19-41