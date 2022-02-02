Выкинули на улицу: десятки «потеряшек» в Томске ищут новых хозяев - посмотрите на их милые мордочки

«КП-Томск» сделала подборку потеряшек, которые ищут добрые руки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске практически ежедневно можно увидеть просьбы о передержке или помощи в поисках нового дома для брошенных собак. Питомцев отдают разных: от месячных щенков, до взрослых собак. «КП-Томск» сделала подборку потеряшек, которые ищут добрые руки.

Полуторагодовалая Джина

Фото: bfzoo.tomsk

Джину подобрали еще 6 марта 2021 года в одном из дворов Томска. На ней был целый ошейник и поводок, очевидно что собака была домашняя. Джину нашла томичка, которая возвращалась домой, она пустила собаку погреться в подъезд.

Сейчас Джина находится на передержке, а волонтеры благотворительного фонда «Зоозащита Томск» объявили сбор средств, чтобы оплачивать ее проживание.

- Джину бессердечно выставили на улицу в мороз, даже не сняли ошейник с поводком. Добрые люди приютили девочку на неделю, а мы пытались найти ей хозяев. К сожалению, Джина до сих пор находится на платной передержке, - рассказали волонтеры.

Джина очень домашняя собака, адекватная, проблем с поведением у нее нет, терпит двухразовый выгул. К животным относится настороженно, но спустя время привыкает и идет на контакт. Джина хорошо ладит с детьми, очень ласковая.

Желающие приютить Джину или помочь средствами на ее передержу могут обратиться по телефону 8-913-824-82-24.

Годовалый Бося

Фото: bfzoo.tomsk

Молодого кобеля выкинули на улицу бывшие хозяева, после этого он несколько дней жил на улице. За это время Бося чуть не попал под колеса автомобиля.

- Малышу около года, шустрый и сообразительный парнишка, просто само очарование, он отлично ладит с детьми, - рассказывают о собаке волонтеры.

Отмечается, что пес кастрирован и не имеет проблем в общении с другими животными.

Чтобы забрать Босю себе, нужно обратиться по телефону 8-952-756-57-44.

Двухлетний Ричик

Фото: bfzoo.tomsk

На данный момент пес находится на передержке у волонтеров. Ричика нашли на улице, после того, как от него избавились бывшие хозяева.

Волонтеры рассказали, что собака весит 14 кг, пес привит и кастрирован. Ричик хорошо ладит с людьми, любит детей и очень игривый.

- Пес умный, очень сообразительный, быстро и старательно учится, только вот незадача - нет рядом заинтересованного наставника, доброго и любящего хозяина, который сможет уделить этому активному пёселю внимание и заботу, подарить тёплый уголок в своем доме, - рассказал активист, у которого на данный момент проживает собака.

Чтобы узнать более точную информацию о собаке, нужно обратиться по телефону 8-953-927-00-24.

Малышка Ассоль

Фото: bfzoo.tomsk

Ассоль и еще троих щенков выкинул в коробке бывший хозяин. Малыши чуть не погибли, но чудом их удалось спасти. После этого троих щенков удалось пристроить, а 3,5-месячную Ассоль так никто и не забрал.

- Малышке примерно 3,5 месяца, она привита, очень игривая и умная девочка, - рассказал волонтер.

Если вы решили забрать Ассоль к себе, то можно обратиться по телефону 8-961-889-84-12.

Годовалый спаниель

Фото: bfzoo.tomsk

Хозяин годовалого спаниеля умер в декабре 2021 года. После этого пес бегал по улицам. На данный момент он находится на передержке в приюте.

Волонтеры рассказали, что собака не была приучена к поводку и не выгуливалась по режиму. Сейчас пса приучают ходить гулять по времени.

Если вы хотите помочь спаниелю или забрать его себе, то можно обратиться по телефону: 8-962-777-11-10.