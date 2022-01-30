«Зачем мне телефон, если там нет Сети?»: смогли бы томичи отказаться на день от интернета – опрос

Некоторые томичи не могут представить и дня без интернета. Фото: Мария ЛЕНЦ

30 января ежегодно отмечается необычный праздник - День без интернета. Многие люди совершенно не представляют свою жизнь без этой Всемирной паутины, а кто-то, наоборот, до сих пор даже не подключил его.

"КП-Томск" решила выяснить, сколько времени томичи проводят в интернете и ради чего они бы смогли от него отказаться.

Диана, 24 года

Томичка рассказала корреспонденту, что в интернете она проводит абсолютно весь день, а отдыхает от него только тогда, когда ложиться спать.

- Интернет - это моя работа, поэтому я провожу там много времени. Работаю дизайнером-фрилансером, общаюсь с клиентами, смотрю обучающие курсы. Ну и просто общаюсь с друзьями в социальных сетях, - рассказала девушка.

Диана отметила, что она не смогла бы отказаться от интернета, только возможно сократила бы время нахождения в нем.

Андрей, 19 лет

Парень рассказал, что отказался бы от интернета за 1 миллион рублей.

- Я мало провожу времени в интернете, но полностью я бы не смог от него отказаться, только если за 1 миллион рублей. В основном общаюсь с друзьями в социальных сетях и смотрю новости, - поделился с корреспондентом томич.

Михаил, 40 лет

Мужчина рассказал, что вообще не сидит в интернете и даже не до конца понимает, как им пользоваться.

- В моем возрасте - это, конечно, странно, но я, правда, не умею пользоваться интернетом. Меня много раз пытался научить сын зарегистрироваться в социальных сетях, но я так и не научился, да оно мне и не нужно, - рассказал свою историю мужчина.

Татьяна, 20 лет

Девушка рассказала, что больше всего в интернете она посещает социальные сети и знакомиься там с людьми из других городов и даже стран.

- Без интернета я не проживу долго, потому что там вся моя жизнь. Больше всего я сижу в социальных сетях, где знакомлюсь с людьми из других городов и стран, виртуальных друзей у меня больше, чем настоящих, - рассказала Татьяна.

Девушка отметила, что она бы ни за что в жизни не отказалась от интернета.

Дмитрий, 54 года

Самый взрослый человек из нашего опроса рассказал журналисту, что интернет для него, как способ развлечься или расслабиться после работы.

- После работы вечером захожу в социальные сети, смотрю видео, фильмы и читаю новости. Сложно отказаться от виртуальной жизни, тем более в наше время, когда толком никуда не сходишь из-за короновируса и приходится сидеть дома и развлекать себя самостоятельно, - рассказал мужчина.

Фото: Густаво Зырянов

Алена, 16 лет

Молодая томичка пояснила корреспонденту, что она не сможет отказаться от интернета при любом условии, так как благодаря ему она учится.

- Я бы не смогла отказаться от интернета, потому что из него я получаю информации больше, чем из книг. Могу сказать, что в нем я провожу больше времени, чем со своими друзьями, - добавила Алена.

Девушка также рассказала, что первый раз слышит, что 30 января отмечается день "Без интернета".

Ксения, 23 года

Томичка поделилась с журналистом тем, что без интернета ей бы было сложно, но она пробовала прожить без него несколько дней.

- Я помню, как мы с друзьями уезжали на дачу, где с трудом работала даже мобильная связь. Мы прожили там три дня и у меня, действительно, была ломка, я несколько раз брала телефон в руки и не понимала, зачем он мне нужен, если в нем все равно нет сети, - рассказала девушка.

Также она добавила, что в 21 веке человечество не сможет существовать без компьютерной сети, так как в ней находятся знания, друзья и развлечения.