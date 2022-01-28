Конкурсы, спектакли и концерты: куда сходить в Томске на выходных 29-30 января

«КП-Томск» по традиции собрала только лучшие мероприятия, которые пройдут на этих выходных. Фото: Олег КОРОЛЕВ

Очередная рабочая неделя подошла к концу, и пора подумать о том, как интересно провести предстоящие субботу и воскресенье. «КП-Томск» по традиции собрала только лучшие мероприятия, которые пройдут на этих выходных.

Спектакль «Крестьяне о писателях»

В Томске 28 января в ТЮЗе в 18.30 пройдет премьера спектакля «Крестьяне о писателях». В сюжете содержится много смешного и грустного, трагического и поэтического, но главное — настоящего. Это попытка окунуться в реальную историю о том, как в глухой алтайской коммуне родился сюжет, уникальный не только для России, но и для всего мира.

Конкурс «Библионастроение»

До 30 января в муниципальной библиотеке «Академическая» пройдет фотоконкурс ко Дню селфи в библиотеке. В нем может поучаствовать каждый томич в течении дня.

Концерт «Джазовые и не джазовые портреты»

В ТГУ 28 января в 18.30 пройдет программа «Джазовые и неджазовые портреты». уникальный, современный концертный проект Джаз-оркестра «ТГУ-62», который приглашает поразмышлять над вопросами: Кого в 21 веке можно считать джазовым композитором и исполнителем? Можно ли произведения Эдварда Грига и Джузеппе Верди в 21 веке назвать джазовыми? А Джорджа Гершвина и Артура Полонского — можно ли считать классиками? Джазовым или неджазовым правильнее было бы считать портрет легендарного трубача Тимофея Докшицера, 100 лет со дня рождения которого исполнилось в декабре 2021 года.

Юлий Буркин. «Битлз по-русски, или Welkom To Liverpool»

29 января в театре живых кукол 2+Ку в 19.00 пройдет концерт «Битлз по-русски, или Welkom To Liverpool».

-Работаем в полном составе, играем переводы песен Битлз. Площадка для меня новая, и я испытываю одновременно подъем и трепет, ведь, выступая там, нужно держаться близко к творческой планке, которую задрал там когда-то Володя Захаров. Мы постараемся. Ждем вас. Обещаем сюрпризы, - прокомментировал участник группы Юлий Буркин.

Пьеса «Ангелы не шутят»

В Томск 28 января приедут знаменитые актеры российского кино, которые сыграют пьесу «Ангелы не шутят». В актерском составе будут: Дмитрий Мухамадеев, Елена Бирюкова, Петр Красилов, Светлана Антоновна, Олег Соколов, Илья Шакунов, Григорий Сиятвинда. Сам спектакль наполнен светлыми чувствами, музыкой, предвосхищением чуда и верой в будущее.