Прогулка на лошадях, смотровая площадка и аренда крыши: пять мест для необычных свиданий в Томске

В предверии 14 февраля «Комсомолка» подготовила необычные места для романтического вечера в Томске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Залог успешного свидания - это уютное место, где можно поговорить по душам, окунуться в романтическую киноленту и насладиться каждой минутой, проведенной рядом с дорогим сердцу человеком. В предверии 14 февраля «Комсомолка» подготовила необычные места для романтического вечера в Томске.

Свидание на крыше

Такой романтик всегда останется актуальным и довольно необычным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Романтический вечер на крыше можно провести, как и летом за пикником, так и зимой с термосом и горячим чаем. Такой романтик всегда останется актуальным и довольно необычным.

Для того, чтобы самостоятельно не вскрывать замки на высотках, в Томске есть различные компании, которые помогут организовать романтическое свидание.

Отметим, что некоторые фирмы предоставляют даже живую музыку прямо на крышу.

Смотровая площадка на Воскресенской горе

На Воскресенской горе перед вами откроется весь Томск, как на ладони. Фото: 2ГИС

Это самое высокое место в Томске, откуда открывается шикарный панорамный вид. Если вы хотите провести необычное свидание, то стоит купить билет и подняться на башню.

Также если вы отправитесь посмотреть на город со смотровой площадки, то с горячем чаем и пледом ваш вечер станет уютным и романтическим. На Воскресенской горе перед вами откроется весь Томск, как на ладони.

Конная прогулка

Вся прогулки занимает около 60 минут. Фото: Александр ГЛУЗ

Свидание, которое будет актуальным и интересным в любое время года. Верховая прогулка на лошадях, как способ расслабиться, порадоваться окружающей природе и необычно провести время со второй половинкой. Конная прогулка проходит в спокойном темпе в сопровождении инструктора, поэтому будет и безопасна, и приятна.

Вся прогулки занимает около 60 минут, большинство компаний указывают у себя на сайте, что посещение их конной прогулки строго 18+.

Квесты

Квесты бывают как и хоррор истории, так и необычные волшебные сказки, в которых вы сами можете поучаствовать. Фото: pixabay.com

Походы на различные квесты, всегда остается актуальным и необычным времяпровождением. Если вы не хотите провести вечер со второй половинкой в тихой и романтической остановке, а наоборот испытать спектр эмоций, то тогда такой вариант точно для вас.

Квесты бывают как и хоррор истории, так и необычные волшебные сказки, в которых вы сами можете поучаствовать.

Аренда крыши музея Славянской мифологии

Живописный вид Томска только скрасит времяпровождения двух влюбленных. Фото: 2ГИС

Еще одна необычная крыша Томска, где можно устроить целое мероприятие и даже выездную регистрацию брака. Работники музея состоятельно сдают в аренду крышу на которой также можно устроить романтический ужин или даже просмотр фильма на проекторе. Живописный вид Томска только скрасит времяпровождения двух влюбленных.