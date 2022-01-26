«Пусть решает сама»: томичи рассказали, будут ли прививать своих детей от COVID-19

«Комсомолка» вышла на улицы Томска и спросила горожан о вакцинации своих детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томскую область поступила первая партия из 480 доз вакцины «Спутник М», привиться препаратом смогут подростки от 12 до 17 лет. В ближайшие дни вакцина будет распределена в медицинские учреждения, а это значит, что скоро начнется и вакцинация. Пока она будет носить добровольный характер.

«Комсомолка» вышла на улицы Томска и спросила горожан о вакцинации своих детей.

Томичка Надежда планирует привить 14-летнего сына. Женщина рассказала, что сама уже успела сделать ревакцинацию и также планирует отправить сына на прививку.

- Конечно, я считаю, что это необходимо, тем более сейчас помимо ковида ещё разные болезни появляются, - поделилась с журналистом женщина.

Алексей отправится с 13-летней дочерью в поликлинику сразу после того, как можно будет поставить «Спутник М». Мужчина добавил, что они вместе с женой приняли решение вакцинировать свою дочь, чтобы уберечь ее от болезни.

- Дарина у нас не болела, мы все переболели, но все равно решили с женой, что дочь нужно отправить на прививку, - рассказал томич.

Ольга решила дать право выбора своей 17-летней дочери, ставить вакцину или нет.

- Пусть она решает сама. Вроде бы, дочь не хочет ставить прививку, - рассказала Ольга, не уточнив причины отказа.

А вот Михаил не будет вакцинировать 12-летнего сына. Мужчина рассказал, что не видит в этом смысла, так как за все это время их семья не болела коронавирусом.

- Мы за все существование ковида ни разу им не болели, сами прививки не ставили и Лёве тоже не планируем, - рассказал Михаил.

ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ?

Как ранее сообщала начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина, первая партия препарата будет передана в поликлинические отделения детской больницы № 1, детской городской больницы № 2 и медико-санитарной части № 2 в Томске. Прививать детей будут после осмотра врачом.

Римма Волошина подчеркнула, что вакцинация от коронавируса добровольная, прививки будут ставиться при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет. Несовершеннолетние старше 15 лет могут сами дать согласие на вакцинацию или отказ.