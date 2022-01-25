Ответственность, слезы и недосып: студенты Томска рассказали, что для них значит студенчество

«КП-Томск» решил выйти к главным вузам Томска и узнать у студентов, что для них значит учеба в университете, а также вспомнить истории, связанные со студенчеством. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 января отмечается День студента в России. Томск носит неофициальное название (хотя уже вполне себе официальное) - «Студенческая столица России». Журналист «КП-Томск» решил выйти к главным вузам Томска и узнать у студентов, что для них значит учеба в университете, а также вспомнить истории, связанные со студенчеством.

Главный корпус ТГУ. Фото: Ксения Высотина

Алена, студентка ТГУ, факультет психологии, 3 курс

Студентка психфака считает студенчество своими лучшими годами, которые она будет помнить всегда.

- Я приехала в Томск из Иркутской области 3 года назад. Живу в общежитии. Я уверена, что студенчество – это лучшее, что происходит со мной в жизни. Больше всего мне запомнился сам момент поступления. Когда я приехала подавать документы, я была уверена на сто процентов, что меня зачислят, - рассказала Алена.

Девушка учится на третьем курсе, но уже уверена, что будет работать по специальности.

Главный корпус ТУСУРа. Фото: Ксения Высотина

Андрей, студент ТУСУРа, факультет систем управления, 4 курс

Со студентом радиотехнического университета наш журналист встретился в тот момент, когда парень прогуливал пару.

- Студенчество для меня – это недосып и нехватка денег. С нетерпением жду, когда закончу последний курс и забуду все, как страшный сон, - поделился Андрей.

Парень также рассказал одну из самых запоминающихся историй, связанных с обучением в вузе.

- Я никогда не забуду, как на втором курсе моя фамилия была в списках на отчисление. В тот момент во мне боролись два чувства - с одной стороны я не хотел расстраивать родителей, а с другой хотел, чтобы это скорее закончилось, - добавил студент.

По профессии студент ФСУ работать не планирует. После обучения парень планирует переехать в Москву и открыть свой бизнес.

Глеб, студент ТУСУРа, факультет безопасности, 1 курс

Другой студент ТУСУРа подходит к студенчеству с большой ответственностью.

- Я второй раз поступал в ТУСУР, в прошлом году мне не хватило баллов. Но мои родители и я очень хотели, чтобы я учился именно в этом вуз и на этой специальности, поэтому через год я попробовал снова - рассказал Глеб.

По уверенности парня можно сказать точно, что после окончания учебы он будет работать про профессии.

Главный корпус СибГМУ. Фото: Ксения Высотина

Анастасия, студентка СибГМУ, лечебный факультет, 5 курс

Девушка рассказала журналисту, что студенческую пору она будет помнить всегда.

- До 3 курса мне было очень тяжело и у меня посещали мысли об отчислении. Но сейчас я очень рада, что выбрала медицинский, - рассказала Анастасия.

Студентка также вспомнила историю, о том, как однажды она перепутала аудитории и целую лекцию просидела с другим факультетом, а поняла это уже под конец пары, когда заметила, что в аудитории сидят не ее одногруппники.

Анастасия не знает, будет ли она работать по тому направлению, на которое учится, но точно знает, что свяжет свою жизнь с медициной.

Главный корпус ТПУ. Фото: Ксения Высотина

Дарья, студентка ТПУ, факультет дизайна, 3 курс

Студентка политеха рассказала журналисту «Комсомолки», что студенчество для нее – это боль, слезы и пот.

- Я не скажу, что студенческие годы мне нравятся, но и не скажу, что не нравятся, всего понемногу, но плохого больше, - рассказала Дарья.

Девушка не смогла вспомнить самую запоминающуюся историю за свою студенческую жизнь. Однако то, что она до позднего времени делает чертежи для домашнего задания, девушка точно никогда не забудет.

Дарья не знает, свяжет ли она свою дальнейшую жизнь с профессией дизайнера.