В России 25 января отмечается Татьянин день. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В России 25 января отмечается Татьянин день - это народный и христианский праздник, который совпадает с Днем студента. Святая Татьяна - покровительница студентов и заступница всех Татьян. Она помогает в учебе, также у нее просят ясного ума и хорошей памяти.

Традиции и обычаи

25 января принято ходить в церковь и ставить свечи за успехи в учёбе.

В этот день с древних времени принято печь караваи в виде Солнца.

«Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!», - говорили в старину.

Таким образом зазывали весну и прогоняли крещенские морозы. Каждый член семьи должен был съесть немного теплого хлеба, чтобы «кусочек солнца» достался всем.

На Татьянин день женщины наряжались и шли на реку, там они выбивали всю грязь с половиков, которая скопилась на них за зимние праздники. Чистые коврики потом развешивали по заборам, чтобы парни видели, какая из девушки будет хозяйка.

Считалось, что женщина, родившаяся 25 января, будет хорошей хозяйкой: «Татьяна и каравай печёт, и половики по реке бьёт, и хоровод ведёт».

25 января запрещено отказывать в помощи. В старину считали, что это может привести к большой беде.

Приметы в Татьянин день

Самая известная традиция на Татьянин день — это призыв студентами Шары. 25 января студенты открывают окно, трясут зачеткой и зовут: Шара, приди! Если в ответ кто-то крикнет — Уже в пути — то это считается хорошей приметой на Татьянин день.

Также 25 января в Татьянин день хорошая примета на будущее — нарисовать на последней страничке зачетной книжки маленький домик с трубой. Причем чем длинней дым, тем легче будет учиться.

В Татьянин день студентам нельзя разрешается выкидывать мусор из своей комнаты. Считается, что с мусором они выкидывать и свои знания.

Всем, кто носит имя Татьяна, 25 января важно помнить о своем Ангеле-хранителе. Нужно обязательно сходить и поблагодарить за все святую Татиану.

Народные приметы 25 января

Если 25 января солнечно – к раннему прилету птиц.

Если в Татьянин день идет – к дождливому лету.

Теплый ветер – к засушливому лету и скудному урожаю.

Ясная и морозная погода 25 января – к теплому лету.

Метель и ветер в Татьянин день – к засухе и плохой рыбалке.