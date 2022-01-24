«Все тело в синяках, одежда разорвана»: северчанка рассказала, как неизвестные избили ее маму

«КП-Томск» пообщалась с дочерью пострадавшей и узнала подробности той страшной ночи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в городе Северск в ночь с 21 на 22 января в одном из подъездов в доме по улице Ленинградской на 56-летнюю местную жительницу напали неизвестные. Женщину избили и разорвали на ней одежду. «КП-Томск» пообщалась с дочерью пострадавшей и узнала подробности той страшной ночи.

В подъезде было накурено и много людей

Женщина гостила в тот вечер у подруги, около 23.10 она засобиралась домой и вызвала такси. Примерно в 23.30 подруга пострадавшей решила позвонить и узнать, как она добралась до дома, но трубку никто не поднял.

- Я проснулась утром 22 января и увидела пропущенный звонок от мамы в 04.30. Мой отец, который сейчас находится на вахте, написал мне сообщение о том, что ночью маме угрожали, и чтобы я срочно ехала к ней, - рассказала дочь пострадавшей Евгения.

Избитая женщина позвонила своему мужу. От шока речь женщины была несвязной, но мужчина понял, его жене угрожали неизвестные.

- Мама помнит, что когда она зашла в подъезд, в нем было много дыма от сигарет и были слышны мужские голоса, - пояснила Евгения.

Домой пострадавшая попала только около 03.00 ночи.

Разорвана одежда и гематомы на груди

Что происходило с женщиной – она помнит плохо, так как до сих пор находится в шоковом состоянии. Родственники предположили, что женщину затащили в квартиру, где над ней издевались.

- Мы предполагаем, что это была попытка изнасилования. У мамы был разорван бюстгальтер, остальная одежда была вся грязная. Вся грудь багрового цвета и опухшая. Маме тяжело ко всему этому прикасаться. Мы думаем, что ее били и возможно даже пинали, - описала дочь пострадавшей.

Полиция начала разбирательства

В пресс-службе УМВД по Томской области уже рассказали, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«22 января 2022 года в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск поступило сообщение о причинение женщине телесных повреждений в подъезде одного из домов по улице Ленинградской в городе Северск», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по результатам, будет принято решение в соответствии с законодательством.