«КП-Томск» пообщалась с представителями томских университетов и узнала о самых интересных мероприятиях для студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно в России 25 января отмечается Татьянин день и день студента. Не остались в стороне и вузы Томска, которые по традиции подготовили праздничные мероприятия. «КП-Томск» пообщалась с представителями томских университетов и узнала о самых интересных мероприятиях для студентов.

ТПУ

В Томском политехническом университете пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню студента.

24 января в ТПУ и.о. ректора Дмитрия Седнева встретится со студентами в формате «вопрос-ответ». Пройдет мероприятие в танцевальном зале Международного культурного центра ТПУ. Принять в ней участие может любой желающий студент-политехник.

25 января в 17.00 в политехе для всех желающих студентов пройдет онлайн-квиз, в ходе которого участники смогут ответить на вопросы о студенчестве и ТПУ и получить ценные призы от вуза. Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию по форме, в назначенное время зайти на платформу myQuiz и приступить к прохождению заданий. Ссылка на мероприятие станет доступна в группе профкома студентов и аспирантов ТПУ во «ВКонтакте».

Также томский политехнический университет 25 января проведет для школьников день открытых дверей «Стань студентом на один день». Ребята получат именные зачетки, посетят настоящую лекцию от преподавателя вуза и покатаются на катке в кампусе ТПУ.

Кроме этого, в вузе пройдет торжественное вручение путевок в трудовой сезон и старт акции «Снежный десант». Бойцы вузовского штаба студенческих отрядов Томского политеха в рамках Всероссийской акции «Снежный десант» помогут убрать снег вблизи школ, детских садов, памятников и объектов культурного наследия в Верхнекетском, Парабельском и Колпашевском районах Томской области.

Каток в кампусе томского политехнического университета будет работать бесплатно для студентов вуза 25 января. Для политехников также подготовили праздничную программу с конкурсами и бесплатные угощения.

Также студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры получат двойную стипендию.

ТГУ, ТГАСУ, СибГМУ, ТУСУР

Другие томские вузы объединились с городской администрацией сделать для своих студентов совместный праздник, который пройдет на Мавлюкеевском озере.

Основные праздничные мероприятия пройдут на катке на озере Мавлюкеевское. Интерактивная программа начнется в 18.00. Студенты создадут «Сердце Татьяны» - арт-объект изо льда. Затем участников мероприятия ждут массовые обливания холодной водой «Закаляйся, студент!».

В городской администрации рассказали, что в ходе праздника будут подведены итоги квеста «Сердце Татьяны», который проходит с 20 по 25 января. Участникам квеста предложено 10 последовательных заданий, в каждом из которых зашифровано определённое место, связанное со студенчеством Томска.

Отмечается, что организатором этого праздника выступили управление молодежной политики Томска совместно с ТГУ.

Помимо этого, в Томских библиотеках продолжает идти акция «Лови момент! Читай, студент!». Традиционно студенты, которые посетят библиотеки, получат подарки в честь своего праздника.

Добавим, что помимо акций и праздничных мероприятий, студенты Томска 25 января смогут получить скидку 15% на весь чек в «SPAR», «F-City», «Хороший выбор» и «Абрикос».

Для этого нужно отсканировать QR-код в telegram-боте, отправить фото студенческого билета и свой e-mail и получить скидку на весь чек.