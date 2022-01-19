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Общество19 января 2022 16:21

«Думала, шуточные деньги»: жительница Томска вернула хозяину полмиллиона рублей, которые нашла на улице

Деньги мужчина обронил, когда доставал из кармана медицинскую маску
Елена Балуева
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Наталья нашла деньги возле торгового центра. Фото: скриншот видео УМВД по Томской области

Наталья нашла деньги возле торгового центра. Фото: скриншот видео УМВД по Томской области

Невероятный случай произошел в Томске: жительница города Наталья Ванчугова нашла 500 тысяч рублей на дороге возле торгового центра... и вернула их владельцу.

Все случилось вечером в пятницу, 14 января. Томичка возвращалась с работы домой по улице Розы Люксембург и заметила толстую пачку денег. Остановилось, рассмотрела банкноты. Сначала подумала, что это купюры «банка приколов».

«Смотрю на пачку, вроде не «дублей» написано, а «рублей». Прям стопочка такая пятитысячных. Да нет, думаю, это какая-то шутка. И прошла уже мимо метра три. Потом думаю: «Нет, надо вернуться еще раз. Вдруг это реальные деньги. Вдруг подберет кто-нибудь не тот», - рассказывает Наталья.

Честная томичка на свой страх подобрала деньги, принесла домой и позвонила знакомому полицейскому, который сказал ей, в какой райотдел полиции надо везти находку. Вскоре Наталья уже сидела в участке и писала заявление о находке. В присутствии понятых все деньги переписали.

В это же время в полицию обратился мужчина, который заявил об утере 500 000 рублей. По его словам, он нес крупную сумму денег, накопленных родителями, из одного банка в другой. А когда доставал из кармана медицинскую маску, то выронил пачки с деньгами и не заметил этого.

- Следователи проверили слова мужчины и установили, что он действительно снимал деньги в одном из банкоматов. Также был проверен маршрут его передвижения. Место обнаружение денег совпало с маршрутом передвижения мужчины, – сообщили в УМВД по Томской области.

Деньги оперативно вернули их законному владельцу. Мужчина, решивший остаться неизвестным, вскоре позвонил Наталье и поблагодарил ее. Он отметил, что не ожидал такой честности. Приятно удивлены и полицейские, ведь среди множества подобных дел это, скорее всего, можно отнести к разряду уникальных и показательных.

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