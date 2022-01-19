«Думала, шуточные деньги»: жительница Томска вернула хозяину полмиллиона рублей, которые нашла на улице

Наталья нашла деньги возле торгового центра. Фото: скриншот видео УМВД по Томской области

Невероятный случай произошел в Томске: жительница города Наталья Ванчугова нашла 500 тысяч рублей на дороге возле торгового центра... и вернула их владельцу.

Все случилось вечером в пятницу, 14 января. Томичка возвращалась с работы домой по улице Розы Люксембург и заметила толстую пачку денег. Остановилось, рассмотрела банкноты. Сначала подумала, что это купюры «банка приколов».

«Смотрю на пачку, вроде не «дублей» написано, а «рублей». Прям стопочка такая пятитысячных. Да нет, думаю, это какая-то шутка. И прошла уже мимо метра три. Потом думаю: «Нет, надо вернуться еще раз. Вдруг это реальные деньги. Вдруг подберет кто-нибудь не тот», - рассказывает Наталья.

Честная томичка на свой страх подобрала деньги, принесла домой и позвонила знакомому полицейскому, который сказал ей, в какой райотдел полиции надо везти находку. Вскоре Наталья уже сидела в участке и писала заявление о находке. В присутствии понятых все деньги переписали.

В это же время в полицию обратился мужчина, который заявил об утере 500 000 рублей. По его словам, он нес крупную сумму денег, накопленных родителями, из одного банка в другой. А когда доставал из кармана медицинскую маску, то выронил пачки с деньгами и не заметил этого.

- Следователи проверили слова мужчины и установили, что он действительно снимал деньги в одном из банкоматов. Также был проверен маршрут его передвижения. Место обнаружение денег совпало с маршрутом передвижения мужчины, – сообщили в УМВД по Томской области.

Деньги оперативно вернули их законному владельцу. Мужчина, решивший остаться неизвестным, вскоре позвонил Наталье и поблагодарил ее. Он отметил, что не ожидал такой честности. Приятно удивлены и полицейские, ведь среди множества подобных дел это, скорее всего, можно отнести к разряду уникальных и показательных.