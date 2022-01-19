«Воспряла духом»: томские волонтеры привезли бабе Наде с собакой новую кровать и выбросили старые вещи

Томские волонтеры навели порядок в квартире одинокой томской пенсионерке Надежды Константиновны. Фото: vk.com/olgakylikq

Томские волонтеры навели порядок в квартире одинокой томской пенсионерке Надежды Константиновны, о которой «КП-Томск» писала две недели назад. Неравнодушные люди выбросили старые вещи из дома, сделали генеральную уборку и привезли новую мебель.

Напомним, неравнодушные томичи просили помочь пожилой женщине и ее питомцу – псу Яше, который остался жить у нее после смерти хозяина. О том, что бабушка сильно нуждается в помощи, волонтеры поняли во время визита к ней домой. Бабе Наде - уже далеко за 70. В квартире она осталась с двумя старыми кошками и собакой. Семь лет назад у пенсионерки умерла дочь, а недавно сын. После визита к Надежде Константиновне волонтеры начали искать способы, как ей помочь. В социальных сетях они разместили историю бабушки, ее фотографии и то, какая именно помощь нужна.

В течение нескольких недель томичи наводили порядок в квартире бабы Нади. Фото: vk.com/olgakylikq

В течение нескольких недель томичи наводили порядок в квартире бабы Нади. В частности, потравили тараканов, вывезли мусор, а также сломанную мебель. Неравнодушные люди привезли бабушке новую тахту. Псу Яше отдали небольшой диванчик, а кошкам - домики.

- Надежда Константиновна сейчас воспряла духом. В первую нашу встречу она была подавленной, а сейчас - абсолютно другой человек, - рассказала волонтер Ольга Кулик.

Несмотря на помощь, в квартире Надежды Константиновны до сих пор не сделан ремонт, на стенах остались дыры - там, где были тараканов и клопов. Также стены осыпаются и трескаются. Пенсионерка до сих пор нуждается в шкафе и нормальной входной двери в жилище.

- Сейчас, в первую очередь, мы нуждаемся в мужских руках - нужно помочь с побелкой стен и вывозом строительного мусора, - добавила Ольга.