«В тихом семейном кругу»: томичи рассказали, отмечают ли старый Новый год

В ночь на 14 января в России отмечается неофициальный праздник, которого нет ни в одном календаре, - старый Новый год. Фото: Ксения Высотина

Мандарины доедены, отгремели петарды, подходит к концу первая рабочая неделя, но праздничное настроение у некоторых томичей еще не пропало. В ночь на 14 января в России отмечается неофициальный праздник, которого нет ни в одном календаре, - старый Новый год.

Журналист «КП-Томск» провела опрос горожан, как они отметят последний новогодний праздник.

Вячеслав и его дочка Маргарита

Фото: Ксения Высотина

Вячеслав отметил, что в его семье не было традиции отмечать Старый Новый год: «Мы не будем отмечать этот праздник. У нас в семье заведено, что празднуем только сам Новый год и Рождество, а вот старый Новый год для нас просто обычный день».

Анастасия и дочь Лиза

Фото: Ксения Высотина

В канун старого Нового года Анастасия и Лиза будут работать, но это не помешает им отметить праздник.

«Конечно, отмечаем! Не так широко, как Новый год. Просто в тихом семейном кругу поужинаем и все. Со второго января работаем, поэтому праздничное настроение у нас на исходе», - сказали томички.

Анна Валентиновна

Фото: Ксения Высотина

Для Анны Валентиновны и ее семьи празднование старого Нового года -традиция. Хоть сама она и работает посменно, праздник планирует отметить.

«Обязательно соберемся всей семьей, это уже как традиция для нас. Накроем стол, вместе поужинаем. Новый год встретила с родными, старый Новый год тоже надо праздновать по-семейному», - отметила она.

Светлана, Денис и дочка Лиза

Фото: Ксения Высотина

По традиции семья отмечает старый Новый год, но в этом году Светлана будет работать.

«Вообще, у нас принято отмечать этот праздник, но так как я работаю в ковидном госпитале и с 1 января уже была на работе, отметить с семьей, сожалению, не получится. А так раньше собирались семьей, просто скромный ужин», - отметила томичка.

Валентина, Дмитрий и сыновья Мирон и Кирилл

Фото: Ксения Высотина

Празднование старого Нового года для семьи также оказалось традицией.

«Каждый год отмечаем это праздник – это уже традиция. Зовем родственников и накрываем скромный праздничный стол», - заключил Дмитрий.

Во время опроса большинство томичей подтвердили традицию празднования старого Нового года и лишь несколько человек рассказали, что не отмечают эту дату.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю (по старому стилю). Наступает в ночь с 31 декабря (13 января) на 1 января (14 января). Неофициальный праздник, традиционно отмечаемый в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю 25 декабря (7 января). Соответственно, дата наступления «старого Нового года» соответствует Новому году по юлианскому календарю. Возникновение праздника связано с тем, что Рождество, по календарной традиции, должно предшествовать Новому году, а также с тем, что в православной церкви на григорианский Новый год приходится рождественский пост, исключающий обильные застолья, употребление скоромной пищи и увеселения.