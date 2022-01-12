«Разруха и тараканы»: в Томске волонтеры спасают одинокую бабу Надю с собакой и кошками

О том, что бабушка сильно нуждается в помощи, волонтеры поняли во время визита к ней домой. Фото: vk.com/olgakylikq

В Томске неравнодушные жители просят помощи для пожилой женщины и ее питомца – пса Яши, который остался жить у нее после смерти хозяина. О том, что бабушка сильно нуждается в помощи, волонтеры поняли во время визита к ней домой.

Журналист «КП-Томск» пообщалась с волонтерами и узнала, почему пенсионерка осталась одна в грязной квартире с собакой и тараканами.

Сначала умерла дочь, а потом – сын

Волонтер Ольга Кулик рассказала, крупный пес Яша остался у Надежды Константиновны после смерти ее сына. Узнавшие об этом неравнодушные горожане пришли навестить новоиспеченную хозяйку питомца и ужаснулись. Бабе Наде - уже далеко за 70. В квартире она осталась с двумя старыми кошками и собакой. Так сложилось, что семь лет назад у пенсионерки умерла дочь, а недавно сын. При жизни, говорит пенсионерка, выпивал, а из квартиры продавал все, что имело божеский вид.

Сама недоедает, но животные сытые

В квартире Надежды Константиновны разруха - разломанные стены, оторванный от пола линолеум. Везде ползают тараканы. В своем посте волонтеры выложили видео, на которых видно, как насекомые оккупировали ванну. Женщина сама травит усатых кислотой, от чего животные начинают кашлять.

Женщина сама травит усатых кислотой, от чего животные начинают кашлять. Фото: vk.com/olgakylikq

Ольга Кулик отметила, что бабушка живет на маленькую пенсию и денег практически ни на что не хватает. Несмотря на то что на себе пенсионерка экономит, ее питомцы всегда сыты.

Какая нужна помощь?

После визита к Надежде Константиновне волонтеры начали искать способы, как ей помочь. В социальных сетях они разместили историю бабушки, ее фотографии и то, какая именно помощь нужна. Прежде всего, нужен корм для животных, а также еда для самой пенсионерки - ее холодильник часто пустует.

Помимо этого, нужен человек, который сможет выгуливать крупного пса Яшу, - сама бабушка не может делать этого из-за проблем со здоровьем.

Также волонтеры попросили помочь с вывозом сломанной мебели и другого мусора из квартиры и в наведении порядка.

Вероятно, кто-то захочет отдать пенсионерке диван или кровать, чтобы женщина смогла на ней отдыхать.

Уточнить вопросы о помощи можно у Ольги по телефону 8-961-889-84-12.