«Тревога за близких»: пятерым студентам ТПУ из Казахстана потребовалась психологическая помощь

Квалифицированные психологи консультируют студентов, которые сейчас находятся в Казахстане, или тех, кто переживает за своих близких и друзей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске три вуза решили оказать психологическую помощь своим студентам, которые сейчас находятся в Казахстане или у которых там остались родственники. Первым о своей поддержке заявил Томский политехнический университет. В вузе пояснили, что готовы проконсультировать по вопросам пересечения границы для студентов из Казахстана.

"Комсомолка" пообщалась с представителями пресс-службы ТПУ и узнала, сколько студентов обратились за психологической помощью.

- Психологическая помощь потребовалась пятерым студентам из Казахстана. Также в самой республике сейчас находится 279 студентов нашего университета, которые хотят вернуться обратно в Томск, - рассказали в пресс-службе вуза.

В ТПУ отметили, что делают все возможное, чтобы помочь ребятам скорее вернуться к учебе.

В вузе отметили, что психологи точечно работают с каждым студентом, которые испытывают затруднение в пересечении границы. Помимо этого, студентам помогают получить материальную помощь и продляют сроки сессии.

- Университет продлит сессию всем, кто не сможет вовремя вернуться к экзаменам или сдавать их дистанционно, - отметили в вузе.

Квалифицированные психологи консультируют студентов, которые сейчас находятся в Казахстане, или тех, кто переживает за своих близких и друзей. Обращения единичные, ребята, в основном, тревожатся за родных из-за отсутствия связи.

Также в кампусе вуза организован карантинный центр, в который будут заселяться все приехавшие иностранные студенты. В нем они смогут сделать ПЦР-тест, необходимый для пребывания в России. Стоимость теста будет компенсирована университетом. Также ТПУ готов по запросу оказывать материальную помощь студентам.