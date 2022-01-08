Много гулять и правильно питаться: томский фитнес-тренер рассказал, как избавиться от «новогодних» килограммов

Новогодние каникулы подходят к концу, и многие после продолжительного праздничного застолья потеряли былую физическую форму, а кто-то даже «наел бока». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние каникулы подходят к концу, и многие после продолжительного праздничного застолья потеряли былую физическую форму, а кто-то даже «наел бока». Вернуться к прежнему ритму жизни кому-то покажется невыполнимой задачей. «Комсомолка» побеседовала с фитнес-тренером из Томска Дарьей Поспеловой, которая рассказала, как правильно войти в повседневный темп жизни и избавиться от лишних килограммов, накопленных за праздники.

Не диета, а дефицит калорий

После новогодних праздников обрести прежнюю форму поможет не диета, а дефицит калорий. Для этого необходимо ограничить употребление мучного, сладкого и жирного. Очень важно пить больше воды и употреблять больше овощей и зелени, но ни в коем случае не начинать «кефирную диету».

Лучше заранее запланировать свое меню и обязательно включить в него овощные салаты, мясо, рыбу и фрукты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Читмил» — популярный способ разгрузить диету

Многие думают, что новогодние праздники являются своеобразным «читмилом» - временем, когда на протяжении нескольких дней можно есть все, что хочешь. Однако лучше не устраивать такое затяжное питание, так как никто не отменял боль в животе, тяжесть и отечность. Такую разгрузку организма от жестких ограничений нужно делать, но не чаще 1 раза в 3 недели. Если речь идет про торжество, то лучше заранее запланировать свое меню и обязательно включить в него овощные салаты, мясо, рыбу и фрукты.

Тренажерный зал или тренировки дома?

Заниматься спортом самостоятельно или с тренером – дело каждого. Профессиональный тренер правильно поставит технику выполнения упражнений, чем снизит риск получения травм. Он составит план тренировок с учетом индивидуальных физиологических особенностей, желаний и целей, также он будет регулировать нагрузку.

По поводу самостоятельных тренировок Дарья отметила, что важен не вид упражнений, а сам факт физической активности. Даже простая прогулка на свежем воздухе будет считаться нагрузкой.

Профессиональный тренер правильно поставит технику выполнения упражнений, чем снизит риск получения травм. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В заключение тренер добавила, что после новогодних праздников важно пересмотреть свой режим дня. Необходимо уделять время не только работе, но и приему пищи, отдыху, сну и тренировкам - и тогда на следующий день вы будете бодрыми и энергичными.