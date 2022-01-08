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Общество8 января 2022 4:00

Много гулять и правильно питаться: томский фитнес-тренер рассказал, как избавиться от «новогодних» килограммов

«Комсомолка» побеседовала с фитнес-тренером, который дал несколько важных советов
Ксения Высотина
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Новогодние каникулы подходят к концу, и многие после продолжительного праздничного застолья потеряли былую физическую форму, а кто-то даже «наел бока».

Новогодние каникулы подходят к концу, и многие после продолжительного праздничного застолья потеряли былую физическую форму, а кто-то даже «наел бока».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новогодние каникулы подходят к концу, и многие после продолжительного праздничного застолья потеряли былую физическую форму, а кто-то даже «наел бока». Вернуться к прежнему ритму жизни кому-то покажется невыполнимой задачей. «Комсомолка» побеседовала с фитнес-тренером из Томска Дарьей Поспеловой, которая рассказала, как правильно войти в повседневный темп жизни и избавиться от лишних килограммов, накопленных за праздники.

Не диета, а дефицит калорий

После новогодних праздников обрести прежнюю форму поможет не диета, а дефицит калорий. Для этого необходимо ограничить употребление мучного, сладкого и жирного. Очень важно пить больше воды и употреблять больше овощей и зелени, но ни в коем случае не начинать «кефирную диету».

Лучше заранее запланировать свое меню и обязательно включить в него овощные салаты, мясо, рыбу и фрукты.

Лучше заранее запланировать свое меню и обязательно включить в него овощные салаты, мясо, рыбу и фрукты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Читмил» — популярный способ разгрузить диету

Многие думают, что новогодние праздники являются своеобразным «читмилом» - временем, когда на протяжении нескольких дней можно есть все, что хочешь. Однако лучше не устраивать такое затяжное питание, так как никто не отменял боль в животе, тяжесть и отечность. Такую разгрузку организма от жестких ограничений нужно делать, но не чаще 1 раза в 3 недели. Если речь идет про торжество, то лучше заранее запланировать свое меню и обязательно включить в него овощные салаты, мясо, рыбу и фрукты.

Тренажерный зал или тренировки дома?

Заниматься спортом самостоятельно или с тренером – дело каждого. Профессиональный тренер правильно поставит технику выполнения упражнений, чем снизит риск получения травм. Он составит план тренировок с учетом индивидуальных физиологических особенностей, желаний и целей, также он будет регулировать нагрузку.

По поводу самостоятельных тренировок Дарья отметила, что важен не вид упражнений, а сам факт физической активности. Даже простая прогулка на свежем воздухе будет считаться нагрузкой.

Профессиональный тренер правильно поставит технику выполнения упражнений, чем снизит риск получения травм.

Профессиональный тренер правильно поставит технику выполнения упражнений, чем снизит риск получения травм.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В заключение тренер добавила, что после новогодних праздников важно пересмотреть свой режим дня. Необходимо уделять время не только работе, но и приему пищи, отдыху, сну и тренировкам - и тогда на следующий день вы будете бодрыми и энергичными.

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