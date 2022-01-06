«Не отвечали полтора часа»: томичка рассказала о своих родителях, которые живут в Казахстане

Валерия в Алма-Ате в 2019 году. Фото специально предоставлено "КП-Томск".

Вот уже несколько дней в Казахстане бушуют массовые беспорядки. Начались они после того, как власти в одном из регионов в два раза повысили цены на газ. Вскоре протесты охватили всю страну: это привело к поджогам зданий, вооруженным столкновениям митингующих с силовиками и мародерству в крупных областных центрах. Также в стране отключили связь и интернет. «Комсомолка» побеседовала с жительницей Томска, у которой в Казахстане остались родители.

21-летняя Валерия Калинина родилась в Караганде, четыре года назад она переехала в Томск и поступила в ТУСУР. На Родине у девушки остались родители и друзья, с которыми Валерия каждый день поддерживает связь.

- Когда я узнала о протестах, написала родным. Все они живут в основном в Карагандинской области, в Караганде и Темиртау. Вчера родители не отвечали полтора часа, что очень странно - обычно они быстро реагируют на мои сообщения. Звоню через WhatsApp – тишина, никто не берет, потом решила еще раз позвонить на мобильный и где-то вдалеке услышала тихое «алло». Вот только после этого я успокоилась, - рассказала Валерия о своих переживаниях.

Родные девушки успокоили ее. По их словам, в городе введен комендантский час, они находятся дома, никуда не выходят и находятся в безопасности. Связь в Караганде работает с перебоями, а интернета вовсе нет.

- Целыми днями сижу сейчас в Telegram-каналах, читаю новостные ленты. Очень переживаю за ситуацию. Не хочу вдаваться в политику и оценивать, кто прав, а кто виноват. Как и все адекватные люди, мы хотим мира, а не войны, - добавила Валерия.

По словам девушки, она пытается поддерживать связь с друзьями, но это сложнее, так как интернет пока не работает.