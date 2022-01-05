Расписание служб в храмах на Рождество в Томске

В Томских православных храмах началась подготовка к богослужениям в честь Рождества Христова. Фото: 2ГИС

В Томских православных храмах началась подготовка к богослужениям в честь Рождества Христова. Праздничные литургии начнутся в сочельник, 6 января, а утром 7 января пройдет дополнительная служба. Об этом сообщили в пресс-службе томской епархии.

Главное рождественское богослужение — Божественная литургия — состоится в ночь с 6 на 7 января во всех храмах. В Богоявленском кафедральном соборе богослужение в праздник Рождества Христова возглавит Томский и Асиновский митрополит Ростислав.

В пресс-службе подчеркнули, что во время богослужений будет соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и другие меры предосторожности.

Во время богослужений будет соблюдаться масочный режим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кафедральный Богоявленский Собор

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.

Богородице-Алексиевский монастырь

В ночь с 6 на 7 января 23.00-04.00 – вечернее богослужение;

7 января 08.00-11.00 – поздняя литургия.

Храм святого Александра Невского

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.

Воскресенская церковь

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.

Собор во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.

Знаменская церковь

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.

Северская церковь (г. Северск)

В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;

7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.