Расписание служб в храмах на Рождество в Томске

В Томских православных храмах началась подготовка к богослужениям в честь Рождества Христова. Фото: 2ГИС
В Томских православных храмах началась подготовка к богослужениям в честь Рождества Христова. Праздничные литургии начнутся в сочельник, 6 января, а утром 7 января пройдет дополнительная служба. Об этом сообщили в пресс-службе томской епархии.
Главное рождественское богослужение — Божественная литургия — состоится в ночь с 6 на 7 января во всех храмах. В Богоявленском кафедральном соборе богослужение в праздник Рождества Христова возглавит Томский и Асиновский митрополит Ростислав.
В пресс-службе подчеркнули, что во время богослужений будет соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и другие меры предосторожности.
Во время богослужений будет соблюдаться масочный режим.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кафедральный Богоявленский Собор
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.
Богородице-Алексиевский монастырь
В ночь с 6 на 7 января 23.00-04.00 – вечернее богослужение;
7 января 08.00-11.00 – поздняя литургия.
Храм святого Александра Невского
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.
Воскресенская церковь
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.
Собор во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.
Знаменская церковь
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.
Северская церковь (г. Северск)
В ночь с 6 на 7 января 00.00-03.00 – вечернее богослужение;
7 января 09.00-12.00 – поздняя литургия.