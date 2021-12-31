Что изменится для томичей с 1 января 2022 года: минимальная зарплата, лекарства для сердечников и ограничения по кредитам

Уходят последние часы 2021 года, с 1 января вступят в силу новые законы, нормы и правила. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Итак, наступает новый год. Под торжественный звон курантов и залпы праздничных фейерверков мы на время забудем о делах и заботах, но каникулы (они только кажутся такими долгими!) пройдут быстро. А рабочие будни 2022 года принесут нормативные и законодательные новации, с которыми нелишне ознакомиться томичам. Вот лишь некоторые из них.

Страховые пенсии вырастут

Страховые пенсии в стране с 1 января 2022 года вырастут на 5,9%, а социальные – с 1 апреля на 7,7%. Такие параметры заложены в бюджет Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы. Средний размер страховой пенсии в РФ в следующем году превысит 17 тыс. руб., сообщает «Российская газета». Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6 401 руб.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению традиционно индексируются с 1 апреля. Средний размер социальной пенсии в 2022-м превысит 10 тыс. руб.

Вырастет и размер материнского капитала. Для семей, право которых на маткапитал на второго и последующих детей возникло до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка составит в 2022 году 503 237 руб. Размер маткапитала в случае рождения (усыновления) второго или последующего ребенка после 1 января 2020 года увеличится до 665 009 руб.

Традиционно в начале года ряд нововведений связан с выплатой россиянам пенсий и пособий. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Утверждено повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году будет повышен с 12 792 руб. до 13 890 руб., то есть на 8,13%. Закон об этом подписал президент России. Этот показатель используется при начислении пособий по больничному листу. Кроме того, зарплаты некоторых категорий работников отталкиваются именно от МРОТ, например, персонала прачечных, операторов на вызовах, подсобных и кухонных работников и т. д.

Также при рассмотрении Госдумой РФ трехлетнего проекта бюджета были внесены поправки, в соответствии с которыми величина прожиточного минимума (ПМ) по стране на 2022 год повысится на 8,6%, а не на 2,5%, как предполагалось ранее. ПМ на следующий год установлен в размере 12 654 руб., для трудоспособного населения – 13 793 руб., пенсионеров – 10 882 руб., для детей – 12 274 руб.

Социальная доплата – автоматически

С 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии в Томской области будет назначаться автоматически – в беззаявительном порядке на основе данных о доходах, полученных от Пенсионного фонда РФ.

По данным департамента социальной защиты населения, эту доплату в регионе получают 27 039 неработающих пенсионеров: 18 856 пенсионеров по старости и 8 183 ребенка-инвалида и детей, которым назначена пенсия по потере кормильца. Она устанавливается, если общая сумма дохода получателя (пенсия и другие регулярные выплаты) не превышает величины ПМ пенсионера. В 2021 году это 10 436 руб. Доплата рассчитывается индивидуально и составляет разницу между доходами и действующим прожиточным минимумом пенсионера.

Изменения в законе о кредитах позволят защитить россиян от попадания в «долговую ловушку». Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Количество кредитов ограничат

В России с 1 января вступает в силу федеральный закон, ограничивающий количество высокорискованных кредитов. Теперь Банк России сможет ограничивать объемы необеспеченных кредитов на потребительские цели, предоставляемых гражданам банками и микрофинансовыми организациями.

По данным Центробанка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: только за 9 месяцев 2021 года рост составил 16%. При этом доля граждан, которые платят 80% и более своего дохода на погашение кредитов и займов, составляет больше 30%.

Предполагается, что изменения в законодательстве позволят защитить россиян от попадания в «долговую ловушку» и сохранить их денежные средства. Отметим: положения закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на лечение и приобретение средств реабилитации.

Компенсации за проезд северянам

В 2022 году жители Крайнего Севера смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020-2021 годах. На этот счет подписано постановление правительства РФ.

Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, а также их несовершеннолетние дети. Раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020-2021 годах из-за угрозы распространения COVID-19 большинство поездок пришлось отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат.

Бесплатные лекарства для сердечников

С одного года до двух лет после постановки на диспансерное наблюдение увеличивается срок получения бесплатных лекарств гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания. Согласно постановлению правительства РФ, такую поддержку пациенты смогут получать, начиная с 1 января 2022 года.

Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные заболевания сердца и сосудов. Тем более, в период распространения COVID-19. По стране на диспансерном лечении сейчас находятся более полумиллиона таких пациентов.

Действие постановления распространяется на тех, кто встал на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года. В перечень препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего на эту меру поддержки в федеральном бюджете заложено около 10 млрд руб.

В перечень бесплатных лекарственных препаратов, полагающихся сердечникам, входит более 20 наименований.

Заработает единый номер «112»

В Томской области с первого дня 2022 года единый номер вызова экстренных служб официально будет запущен в режиме промышленной эксплуатации. Об этом ранее сообщил замгубернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

В 2020-м регион прошел все государственные приемочные испытания номера, результаты которых признаны успешными. Как отметил вице-губернатор, промышленная эксплуатация – это финальный этап девятилетней работы по созданию сервиса в Томской области. Всего с 2012 года в создание и внедрение во всех 20 муниципалитетах Системы-112 областной бюджет вложил более 158 млн руб.