Противоречивый и нестабильный: томский астролог рассказала, каким будет наступающий 2022-й

В год Водяного Тигра у решительных людей есть все шансы достичь желаемого. Фото: Иван МАКЕЕВ

Считаные дни остаются до наступления Нового года. Многие томичи относятся к предстоящему празднику весьма практично, задумываясь, каким он будет, 2022-й.

Редакция «КП-Томск» обратилась к сертифицированному астрологу, выпускнице Московской Академии Астрологии Наталье Светловой с просьбой рассказать, что по этому поводу говорят звезды.

– В восточной традиции наступающий новый год пройдет под знаком Водяного Тигра, начнется он 1 февраля 2022. Нас ждет противоречивый и нестабильный год; для знака Водяного Тигра характерны смелость, азарт, борьба. Если справиться со страхом и выбрать удачный момент для прыжка, получится достичь нужной высоты, – рассказала Наталья.

С точки зрения западной астрологии, наступающим новым годом будет управлять Венера. Она же управляет цифрой 6, которая является суммой всех двоек в цифре 2022.

В наступающем новом году астролог советует быть открытыми новому. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В целом год обещает серьезные перемены, особенно представителям знаков Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев.

– Короновирусная тема останется актуальной, как и жизнь с масками, – подчеркнула астролог.

Какой вектор поведения выбрать в наступающим году?

– В 2022 году важно ставить цели, в которые вы по-настоящему верите, а также сотрудничать с теми, кто вас вдохновляет и кого можете вдохновить вы, – считает Наталья Светлова.

Хотим мы этого или нет, короновирусная тема останется актуальной, как и жизнь с масками. Фото: Мария ЛЕНЦ

В наступающем новом году астролог советует быть открытыми новому, стараться мыслить нестандартно, учиться, пробудить в себе азарт и смелость, но действовать не на эмоциях, а точно выбрав момент.