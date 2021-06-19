Адвокат томского мэра Андрей Гривцов: «Мы только в начале пути»

Андрей Гривцов с томской коллегой Мариной Вихлянцевой. Фото: Фото автора.

Защищать Ивана Кляйна вместе с томскими адвокатами Ларисой Шейфер и Мариной Вихлянцевой прибыл из Москвы Андрей Гривцов. Личность, известная на всю страну, несмотря на молодость. В 2005 году он был признан победителем конкурса «лучший следователь прокуратуры г. Москвы». Специализировался на расследовании наиболее сложных уголовных дел о преступлениях в сфере экономики и должностных преступлений. Одним из первых в России начал успешно расследовать уголовные дела о рейдерских захватах.

Когда-то - следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ, теперь – адвокат.

- Андрей Андреевич, насколько для Вас, представителя столичной адвокатуры, дело мэра Томска Ивана Кляйна специфическое?

- Очень специфическое дело. Объясню, почему. «Превышение полномочий» – почему-то так называются действия, которые входят в полномочия должностного лица. Такого в принципе быть не может. Фактически дело настолько оценочное, настолько притянуто за уши, что в этом его специфика.

- Правда ли, что в основном все обвинение строится не на документах, а на мнениях, показаниях нескольких людей, их оценках происходящего?

- Вы совершенно правы. Состав должностного преступления должен доказываться документами. А что мы видим в ходе нынешнего процесса? Приходят свидетели со стороны обвинения и пытаются давать просто свою трактовку документам. Такого быть не должно. А как должно быть? Берется документ, и делается вывод: вот здесь и вот здесь – незаконно. В отношении документов Кляйна этого как раз сказать нельзя.

- В таком случае у защиты хорошие позиции?

- Хорошие они или нет, решать суду, я верю, что суд разберется.

- Насколько по времени будет продолжителен судебный процесс, учитывая внушительное количество свидетелей?

- Да, более 90 человек заявлено в качестве свидетелей. И пока мы только в начале пути.

- В начале пути?! Начали в марте, на дворе почти конец июня, и ведь основные свидетели почти допрошены…

- Но мы-то понимаем, что основное – это документы. А ведь второй и третий эпизоды дела еще почти не трогали. Думаю, еще предстоит хорошенько поработать. Впереди несколько месяцев судебного марафона – это реальность. Более точно пока сложно сказать.

- Вас удовлетворяет формат процесса? Полностью ли удается выразить точку зрения адвокатам?

- Идет нормальный рабочий процесс, и мне кажется, председательствующий наладил на судебных заседаниях достаточную для выражению всех точек зрения обстановку. Есть какие-то вещи, с которыми мы не согласны, но так, чтобы нас задавливали, не давали слова сказать, такого нет. А мы знаем, что бывает и по-другому. Уже сталкивались с таким положением вещей…

Андрей Гривцов на самом деле знает, что говорит. В январе 2010 года он сам был обвинен в якобы имевшем место вымогательстве у лица, проходившего по делу о рейдерстве. Его обвиняли в крупнейшей в истории Российской Федерации взятке – назывались 15 миллионов долларов. Гривцова, как и Кляйна, задержали на рабочем месте, заключили под стражу. Свою вину Андрей Гривцов отрицал, называл уголовное преследование заказным и связывал его с желанием одного из подозреваемых избежать ответственности. Как доказывал в суде его адвокат, Гривцова хотели «подставить» бизнесмены, которые надеялись, что таким образом нейтрализовав Гривцова, уголовное дел о рейдерских захватах будет прекращено.

В результате единогласным решением присяжных заседателей Андрей Гривцов был оправдан в связи с отсутствием события преступления. Но снова вмешались влиятельные персоны, и дело дошло даже до Верховного суда…

Уголовное дело повторно рассматривалось в Хамовническом районном суде города Москвы. Прокуратура настаивала на девяти лет колонии строгого режима. И снова по приговору суда Андрей Гривцов был оправдан. За ним было признано право на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием, а оба следователя, которые вели дело Гривцова, впоследствии были осуждены.

После оправдательного приговора Андрей Гривцов решил не возвращаться на прежнее место работы. Получил статус адвоката, и теперь, испытав на себе все «прелести» преследования по наговору, защищает явно не «вслепую». Он знает точно, что «за одного битого двух небитых дают»…