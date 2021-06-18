Коронавирус в Томске, актуальные новости 18 июня 2021 года: выздоровели 9, заболели 43 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 9 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 954 человек. Фото: Ксения Высотина

На 18 июня в Томской области общее число заболевших составило 33 480 человек. За сутки было выявлено 43 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 9 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 954, число умерших – 454 (+4 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 18,8 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,12.

Коэффициент распространения инфекции составляет за сегодняшние сутки 1,12. Рост 0,01. Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,5.

Прививку лучше поставить до осени

В регионе продолжается вакцинация, для выработки иммунитета Роспотребнадзор рекомендует привиться от СOVID-19 до осени. Чтобы прекратить свободную циркуляцию вируса, необходимо привить не менее 60 процентов взрослого населения Томской области (около 506 тыс. человек). На сегодня вакцинировано 24% жителей региона старше 18 лет.

«Вакцинация – единственный метод остановить рост заболеваемостью СOVID-19. Желательно привиться до сентября, чтобы к осени в организме человека выработались антитела, - отметил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков. - Мы ответственны не только за свое здоровье, но и здоровье родных и, прежде всего, пожилых родственников».

По данным облздрава, прививку от COVID-19 уже поставили 54 087 человек старше 60 лет. В основном пожилые люди переносят прививку легко. У незначительного числа вакцинированных могут наблюдаться побочные эффекты: повышение температуры, боли в мышцах, в том числе в месте укола.

Отгул на укол и обязательная вакцинация

Чтобы упростить процесс вакцинации, работодателям Томской области рекомендовали давать отгулы вакцинирующимся. Такое решение приняла областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, куда входят руководители администрации Томской области, профсоюзных организаций и крупнейших объединений работодателей региона.

Трехсторонняя комиссия поручила департаменту труда и занятости населения Томской области разработать рекомендации по внесению изменений в коллективные договоры в части предоставления по одному отгулу с сохранением заработной платы в день получения первого и второго компонента вакцины.

По данным облздрава, прививку от COVID-19 уже поставили 54 087 человек старше 60 лет. Фото: Ксения Высотина

«Убежден, что проще дать один день работнику на вакцинацию, чем закрыть все предприятия на месяц на карантин, – прокомментировал решение председатель трехсторонней комиссии, заместитель губернатора по внутренней политике Томской области Сергей Ильиных. – При этом руководитель должен демонстрировать личную заинтересованность в вакцинации и убедить в этом своих работников».

Новый всплеск числа зараженных коронавирусом тревожит власти на всех уровнях. Отсюда и вакцинация приобретает большую актуальность. Сегодня Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на заседании ЦИК России заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска при необходимости будет вводиться в российских регионах. Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Аналогичное решение приняли Сахалин, Кузбасс и Московская область.