Эпидемиологи: заболеваемость COVID-19 в Томской области растет, несмотря на летний сезон

Пока привились от коронавируса почти 123 тыс. томичей, хотя власти намерены вакцинировать минимум 60% взрослого населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Томской области пока не планирует введение обязательной вакцинации от COVID-19, как поступили власти Москвы и ряда субъектов РФ. Однако ухудшение эпидобстановки и низкие темпы вакцинации могут стать причиной для такого решения.

Об этом сегодня, 17 июня, рассказал на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков.

– В Томской области, как и в целом по стране, сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Рост достаточно интенсивный с 23-й календарной недели, – в частности, сказал он. – В неделю сейчас заболевает на 20% больше, чем еще месяц назад. Пришла ли третья волна или это «хвост» второй волны – оценить сложно.

По словам эксперта, медики не ожидали подъема заболеваемости в летний период:

– Лето для респираторных инфекций – это благополучный период, но коронавирус повел себя по-другому: начал рост в июне, когда только наступила жара. Мы ожидали, что инсоляция повысится, понизится уровень респираторных заболеваний, но пока видим обратную тенденцию. Прогнозов как коронавирусная инфекция будет дальше развиваться (уйдет или будет расти), мы пока не знаем. Если увидим, что темпы заболеваемости будут расти, а охват вакцинации будет маленьким, то, возможно, будут введены и дополнительные меры.

В настоящее время лист ожидания для желающих привиться от COVID-19 составляет около 10 тыс. человек, добавила начальник отдела медпрофилактики облдепартамента здравоохранения Римма Волошина. Всего привито почти 123 тыс. томичей; власти намерены привить минимум 60% населения старше 18 лет.

Только что стало известно, что губернатор Сергей Жвачкин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову увеличить поставки вакцины от COVID-19 в Томскую область.

– В последнее время мы получаем в среднем 3 тыс. доз в неделю. Притом что в регионе развернуты мощности на 7 тыс. прививок в сутки! Все, что получаем за неделю, мы можем использовать за полдня, – подчеркнул губернатор. – Люди ждут вакцину, и нам нужно ликвидировать очереди. Прошу в ближайшую неделю направить нам 50 тыс. доз и в каждую последующую – не менее 18 тысяч.

– Вице-премьер поручила министру здравоохранения Михаилу Мурашко ликвидировать дефицит, – уточняет пресс-служба «Белого дома».