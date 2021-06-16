В Томске поддержали антикоррупционные предложения депутатов от партии «Новые люди»

Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань, представляющие в городской думе партию «Новые люди», в конце мая анонсировали создание в Томске Общественного комитета по борьбе с коррупцией.

Максим Вдовин и Александр Цин-Дэ-Шань, представляющие в городской думе партию «Новые люди», в конце мая анонсировали создание в Томске Общественного комитета по борьбе с коррупцией. Идея нашла отклик и поддержку у народного мэра Сарданы Авксентьевой, которая приезжала в Томск на прошлой неделе. Политик, получившая известность, продав джипы горадминистрации и направив вырученные деньги на работу социального такси, поделилась своим опытом с народными избранниками, и будет поддерживать проект общественного контроля власти. В этом она не одинока: общественные деятели, депутаты и простые томичи положительно относятся к задумке «Новых людей» и ждут, когда проект начнет свою работу.

Студенты и специалисты – ЗА!

- Пока не очень разбираюсь в хитросплетениях бюджетного процесса, но то, что вижу на улицах нашего города, меня просто удручает, - признается «Комсомолке» студентка Дарья. По словам девушки, наибольшие претензии у нее возникают к работе коммунальных и дорожных служб.

- Удивляет несогласованность их действий, например, на многострадальной улице Сибирской. На протяжении последних лет ее благоустраивают, раскапывают, вновь ремонтируют и снова раскапывают… Это что? Классика «бюджетного жанра»? – вопрошает наша собеседница. Девушка верит, если антикоррупционный проект «Новых людей» начнет работу, то «деньги не будут регулярно «закапываться», а для молодых томичей в городе будет создано больше красивых, удобных спортивных пространств».

В то, что общественный контроль деятельности чиновников принесет своим плоды томичам, хочет верить и Валерия. Она трудится специалистом в коммерческой компании и знает, о чем говорит, не понаслышке.

- Очень частым явлением становится коррупция в обеспечении госконтрактов, - сетует Валерия. - Невнятные техзадания, слишком низкие ценовые планки, нереальные сроки производства - все это признаки «слитого» контракта. Наши налоги не должны спонсировать подобное, я ЗА общественный контроль!

Ученые советуют, депутаты - присоединяются

- Идею создания некоего общественного «барьера» для возможного неэффективного и нецелевого расходования средств городского бюджета, можно приветствовать и считать актуальной, - говорит Владимир, сотрудник одного из томских университетов. - Граждане имеют полное право знать, на какие цели и насколько эффективно расходуются деньги налогоплательщиков. Возможно, при более грамотном их использовании под контролем общественников нам в ближайшем будущем посчастливится увидеть в Томске более ощутимые результаты работы городских властей, причем не только на центральных улицах областного центра.

По мнению Владимира, один из ключевых вопросов в работе антикоррупционного комитета - уровень профессионализма и компетентности тех, кто будет задействован в мониторинге и оценке контрактов.

- Если этим будут заниматься люди, не имеющие соответствующей подготовки, то могут быть вопросы к уровню «общественной экспертизы» в целом», - предупреждает собеседник «Комсомолки». Он также советует активистам заниматься не всем спектром возможных расходов, а только теми, которые превышают определенный финансовый уровень, либо изначально имеют «коррупционную перспективу.

Томский депутат от партии КПРФ Владимир Чолахян предлагает «Новым людям» анализировать самые крупные государственные, областные и муниципальные проекты - «чтобы решить проблему системной коррумпированности и монополизации нашего города и области». А представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия – За правду» сами готовы присоединиться к работе Общественного комитета: чтобы внести вклад в торжество справедливости и «навести порядок».