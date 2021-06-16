Набор в томский ДФЦ «Ермак» идет круглый год

Сегодня «Ермак» создал школу полного цикла - с 3 до 17 лет.

Особых требований при приеме к малышам не предъявляют. А вот с 6 лет группы уже разделяют на спортивно-оздоровительные и более профессиональные.

Стоимость ежемесячного абонемента - 4 000 рублей. Сюда входят только прямые затраты, предусмотрена гибкая система скидок: для многодетных семей - 50%, для тех, у кого в школе занимаются двое детей, - 15 %. Оплата пересчитывается, если ребенок заболел.

Сегодня «Ермак» создал школу полного цикла - с 3 до 17 лет. Ее выпускники при желании смогут связать свою жизнь с профессиональным спортом: стать футболистом, тренером, арбитром. Каждый родитель самостоятельно принимает решение о том, куда отдать ребенка заниматься футболом - в муниципальную или частную школу, которых несколько в городе.

В Томске есть выбор - и это здорово!

Александр Кущ.

Александр Кущ, вратарь ДФЦ «Ермак», слушатель Школы футбольного арбитра:

«Сильна сыгранная команда»

- Для меня футбол - это прежде всего команда. И не столько та команда, которая сильна физически, сколько сыгранная, в которой ребята знают и могут положиться друг на друга.

Я пришел в «Ермак» два года назад, и меня очень впечатлил серьезный подход к обучению. Тренировки четыре раза в неделю, у каждой команды свои тренеры, у которых найдется подход к каждому воспитаннику, постоянные матчи с другими командами… И это касается всех возрастных групп.

Для ребят помладше тренировки – это куча эмоций! Я часто слышу в раздевалке, как они обсуждают и сами занятия, и футбол в целом. Им нравится эта игра и уж, конечно, нравится быть ее участниками. Конечно, совсем маленькие пока не понимают правил, тактики, тонкостей и так далее, и тренеры это знают: стараются проводить тренировки с упором на мышление

Родителям малышей, которые только начали учиться играть в футбол, я хочу пожелать: ходите на матчи с ними, будьте на поле рядом. Ведь в будущем ваш ребенок может стать первоклассным узнаваемым футболистом. Сейчас они находятся в перспективном возрасте, и дорога в большой футбол для них открыта. Главное - не бросать это дело, ответственно относиться к тренировочному процессу.

Томск, ул. Войкова, 2б

Телефон (3822) 97-72-60

Сайт: http://fs-ermak.ru