Поступление в вузы Томска 2021: как попасть на бюджет

В этом году абитуриенты могут поступать сразу в пять вузов по десяти направлениям подготовки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступило лето и пора экзаменов для выпускников школ. Уже сейчас проходят основные сдачи ЕГЭ, впереди абитуриентов ждет не меньший стресс – поступление в вузы. Каждый год в порядок приема вносятся изменения. Какие особенности нужно знать поступающим в 2021 году – рассказываем в нашем материале.

Общие нововведения по стране

Как говорится на сайте Минобрнауки, приемная кампания в российских вузах начнется в этом году не позднее 20 июня. Прием документов для тех, кто поступает по результатам дополнительных испытаний, завершится с 7 по 20 июля. Для поступающих только по баллам ЕГЭ – примерно 20-25 июля.

При этом конкурсные списки должны быть опубликованы на сайтах вузов не позднее 27 июля. Добавим, что раньше учреждения могли обновлять их раз в сутки, теперь же они обязаны это делать не реже пяти раз в день.

Изменения коснулись и порядка основного этапа зачисления. Вторая волна в этом году отменена, теперь все будет проходить в один день. «30 июля состоится приоритетное зачисление, и вуз зачислит тех, кто имеет право на льготное зачисление. А остальные абитуриенты поступать в вузы будут в единый день – 5 августа», – говорится на сайте издания «Мел».

Если же в вузе освободятся бюджетные места, то есть возможность провести дополнительный набор – он может длиться до конца 2021 года.

Что касается порядка подачи основных документов, то здесь есть несколько вариантов. Так, абитуриент может отправить бумажный вариант по почте, подать его лично либо через доверенное лицо.

Также каждый вуз с этого года обязан принимать документы в режиме онлайн – в электронной форме их можно отправить через информационные системы самих организаций либо через специальный сервер «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуги. Поступающий может прикрепить и электронный дубликат аттестата к пакету документов.

При этом выпускники могут попробовать поступить сразу в пять вузов – это правило осталось неизменным. Однако увеличилось количество специальностей и направлений подготовки, по которым у абитуриентов есть возможность участвовать в конкурсе – раньше можно было подавать документы на три направления, теперь это число увеличилось до 10.

Второй волны зачисления в 2021 году не будет – основные списки появятся в начале августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поступление в главные вузы Томска

Крупнейшие томские вузы – ТГУ и ТПУ – решили в этом году принимать абитуриентов по единой шкале минимальных баллов. Так, по русскому языку минимум нужно набрать 56 баллов, по математике, физике, биологии и истории – 45. По информатике 53 балла, по географии, литературе и иностранным языкам – 50, а по химии и обществознанию – 48 баллов.

В обоих вузах также в один день начнется прием документов – 20 июня. В Томском политехе подать их можно на пять направлений, в ТГУ – на десять.

При этом, чтобы поступить в вузы, необходимо сдать экзамены. Однако в этом году на некоторых направлениях появился выбор. Например, будущий студент может указать, результат какого из предметов он предоставляет – физику или информатику, математику или биологию и т.п. Так, при поступлении в ТГУ на факультет психологии можно выбрать и вовсе из трех предметов, а в Институт экономики и менеджмента – из четырех.

Единый приказ о зачислении на программы бакалавриата и специалитета в ТПУ выйдет 5 августа. На сайте вуза также говорится, что приемная комиссия будет работать по будням с 9:00 до 17:00 в 19-м корпусе по адресу ул. Усова, 4а, в ауд. №129. Уточнить все вопросы можно и по телефону: 8-800-550-48-23.

ТГУ опубликует конкурсные списки 2 августа, а приказы о зачислении на бюджет – 17-го. Задать дополнительные вопросы абитуриенты могут по номеру телефона приемной комиссии: 8 (3822) 785-300.

В ТГУ в этом году можно подать документы сразу на 10 направлений, в ТПУ – на пять. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Особенности приема в других томских вузах

СибГМУ в этом году начал принимать документы раньше всех – на сайте вуза сказано, что приемная кампания стартовала еще 12 мая. Прием документов продлится до 15 августа. Абитуриенты могут выбрать максимум пять специальностей.

Еще один томский вуз, который уже принимает документы – это ТУСУР. Здесь прием начался 1 июня и продлится до 25 июля. В этом вузе абитуриенты могут подать документы на 10 направлений.

В ТГПУ и ТГАСУ прием начнется 18 июня. В обоих учреждениях решили остановиться на пяти направлениях, на которые будущие студенты могут попробовать поступить.

Узнать дополнительную информацию о ходе приемной кампании каждого вуза томичи и гости города могут на официальных сайтах учреждений. Там же указаны необходимые для поступления документы, количество баллов и все направления подготовки.