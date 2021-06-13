Что надеть на выпускной, а чего лучше избежать: советы томского стилиста

Каждой девчонке хочется на этом вечере быть королевой бала.

Совсем скоро всех российских старшеклассников ждет самое долгожданное событие. Вечер, который станет парадной дверью в огромный, малознакомый взрослый мир. Школьные уроки, ЕГЭ – все останется позади…

Выпускной вечер – это та самая черта, когда ты все еще ребенок для своих родителей, но уже вроде бы и не школьник. И каждой девчонке хочется на этом вечере быть королевой бала. Тенденция последних лет показывает, что от выпускниц в выборе наряда стараются не отставать и их мамы.

«КП-Томск» поговорила с томским стилистом-имиджмейкером Татьяной Филатовой и выяснила, что же надеть юным томичкам и их мамам на торжественный выпускной вечер, а чего лучше избежать.

Беспроигрышный вариант

Самый беспроигрышный вариант для выпускного (и любого другого торжественного мероприятия) – костюм + акцентная обувь/сумка.

– Костюм может быть любым: брючный, с бермудами, с юбкой. Чтобы образ был более торжественным – яркие туфли или босоножки со стразами в стиле Jimmy Choo. Причем такой вариант подходит и выпускницам, и их мамам, -рассказывает Татьяна.

Еще один актуальный вариант – платье-комбинация. Романтично, нежно, женственно. Босоножки на шпильке и легкие волны на волосах – образ в духе голливудского шика. Для прохладного вечера можно захватить с собой пиджак.

И обратите свое внимание на платье-пиджак. В меру строго, но при этом игриво благодаря длине мини. Акцентные украшения + интересная обувь = 100% успеха.

Брючный костюм.

Платье-комбинация.

«Вавилонская башня» на голове и платье-торт

– Я категорически против тугих залакированных локонов, причесок «вавилонская башня» и дикого мейк-апа – все это осталось в 2000-х, – делится Татьяна. – Натуральность, свежесть и молодость – главное украшение выпускниц, на мой взгляд, грех не воспользоваться этими козырями.

И, конечно же, избегайте платьев-«тортов», а также в духе «невесты-принцессы». По мнению стилиста, это неприемлемо для выпускных вечеров.

Во-первых, подобные платья выглядят просто неуместно, во-вторых, такие модели тоже в большинстве своем «уводят» образ в нулевые и смотрятся неактуально.

Невеста-принцесса.

«Мамасита», или вечернее платье мамы

Еще один не очень удачный, на мой взгляд, вариант – в стиле «маминого» вечернего платья, этакие роковые «мамаситы». Пожалуй, за последние годы это стало самой массовой группой выпускных нарядов. Слишком откровенные платья, которые оголяют все части тела, чаще всего накидывают молоденьким выпускницам десяток лет. Ох, не спешите выглядеть взрослее, ведь пройдет всего несколько лет, как вы начнете добиваться обратного эффекта...

Платье "Мамасита"- все безмерно открыто.

Наш стилист считает иначе:

– Даже слишком откровенные наряды могут выглядеть интересно и стильно, если их правильно «приправить» и подать. Плюс важный нюанс: подобные платья подходят далеко не всем. Обладательницы пышных форм могут выглядеть в таких вульгарно и даже пошло, а девушки астеничного телосложения смотрятся в откровенных нарядах более органично.

Но если вы все-таки выбрали для торжества достаточно откровенное платье, то остальные составляющие образа – прическа, макияж, украшения – лучше сделать более сдержанными.

Платье-мини из кружевной ткани также открыто,но смотрится стильно и уместно.

Впрочем, советы – это, конечно, хорошо, но всегда в первую очередь слушайте себя. Ведь какие бы модные наряды на выпускные не будоражили взгляды прохожих в витринах магазинов, девушка должна продемонстрировать свою индивидуальность и неотразимость, выбрав только одно исключительно красивое платье.