Евгений Суриков: полковник полиции, но «не юрист»

Евгений Иванович Суриков, еще в июле прошлого года бывшая правая рука мэра Томска по безопасности, а несколькими годами ранее – начальник УМВД России по г.Томску.

Речь в суде Евгения Ивановича Сурикова, еще в июле прошлого года бывшего правой рукой мэра Томска по безопасности, а несколькими годами ранее – начальником УМВД России по г.Томску, полковником полиции, была короткой, но яркой. Евгений Иванович рассказал суду, что его деятельность на посту заместителя мэра касалась многих аспектов. И в процессе работы они с Иваном Кляйном обсуждали вопросы, касающиеся различных сфер жизни города. При этом Иван Григорьевич не выделял в своей работе какое-либо одно предприятие: в его сферу деятельности входили абсолютно все предприятия, организации, учреждения Томска. Подчеркнул, кстати, что Галина Кляйн в бытность мужа градоначальником являлась не номинальным, а реальным руководителем ООО «Томское пиво».

А главное, Иван Григорьевич и служебное, и личное время тратил на решение проблем, связанных с жизнеобеспечением и развитием города, приходя на работу раньше всех и уходя позже всех.

В интересах «Томского пива»

После чего прокурор зачитал собственноручно подписанные Евгением Ивановичем подробные показания, которые он давал в январе 2021 года, в процессе следствия. И подробности удивили.

Как следует из письменного протокола допроса, в должности заместителя мэра Томска Е.Суриков находился с февраля 2016 года по июль 2020 года, пока его не арестовали по обвинению во взятке. В процессе следствия выяснилось каким-то образом, что в период работы в мэрии он неоднократно оказывал мэру Томска по его предложению «пособничество в незаконной предпринимательской деятельности», за что Суриков, между прочим, «заработал» себе еще одну статью обвинения (ст.289 Уголовного кодекса РФ). Как признался сам Евгений Иванович в суде, лично он был этим просто шокирован, поскольку о существовании такой статьи раньше даже не догадывался.

На суде прокурор зачитал слова Сурикова о том, что И.Кляйн, являясь избранным мэром г.Томска, лично, а также через супругу Г.Кляйн, осуществлял контроль за деятельностью ООО «Томское пиво», планировал работу этого ООО, оказывал покровительство предприятию, создавая благоприятные условия для деятельности.

«В период с января 2017 г. по июнь 2020 г. Кляйн, зная об обращении предпринимателя Р.Аминова об изменении вида зоны земельного участка на ул.Мокрушина, неоднократно давал мне поручения выяснить информацию по Аминову – о его предпринимательской деятельности, о планах по развитию территории на ул.Мокрушина. Он опасался, что деятельность Аминова по застройке соседнего земельного участка не позволит «Томскому пиву» полноценно использовать свой участок для развития производства. Исполняя поручения мэра, я обращался к представителям силовых структур, получал соответствующую информацию. Всю полученную информацию я передавал Кляйну», - говорится в протоколе допроса.

И далее: «Кляйн, действуя в интересах «Томского пива», неоднократно в беседах со мной обозначал, что не позволит Аминову изменить вид зоны. При этом он осознавал, что эти его действия незаконны, о чем ему неоднократно говорила Анна Подгорная (Касперович). Она мне также сообщала, что получила незаконные указания от Кляйна совершить противоправные действия».

Рецепты томских пивоваров

В протоколе допроса Е.Суриков, рассказывая о своей деятельности в роли «пособника» в интересах ООО «Томское пиво», приводит такой пример: «В мае 2018 года я выезжал по поручению И.Г.Кляйна на территорию ремонтных работ по прокладке водопровода СМУ ТДСК - на пересечение ул.А.Иванова и Московский тракт. Эти работы могли негативно отразиться на деятельности ООО «Томское пиво», ограничив доступ в административные и торговые объекты. Мне было дано указание согласовать с подрядчиками изменение схемы выполнения работ по прокладке водопроводной линии в интересах «Томского пива». Я по указанию Кляйна вместе с другими сотрудниками администрации выехал на место и провел совещание с подрядчиком. У нас была достигнута договоренность по изменению схемы работ, о чем я сообщил Кляйну».

А однажды был звонок из ООО «Томское пиво» о проведении в организации обыска и изъятии документов правоохранительными органами. Со слов Сурикова, через некоторое время Кляйн дал ему указание оказать содействие в возврате изъятых документов, поскольку там находились фирменные рецепты по изготовлению продукции «Томского пива».

«Я по указанию Кляйна, который действовал в интересах ООО «Томское пиво», по телефону проконсультировал сотрудника «Томского пива» о том, как необходимо вести себя с правоохранительными органами при проведении мероприятий по изъятию документов, - говорится в протоколе допроса Е.Сурикова. - Затем мэр неоднократно давал мне указания решить вопрос с правоохранительными органами о возврате изъятых документов. Действуя по указанию Кляйна, я неоднократно обращался к УМВД России по Томской области. При этом я сообщал, что действую по указанию Кляйна, который в свою очередь действует в интересах коммерческой организации «Томское пиво». Однако решить этот вопрос не представлялось возможным, поскольку с документами проводилась работа. Я эту информацию также передал Кляйну».

Уговаривал МЧС. Не уговорил

В другой раз, в 2019 году, когда представители Управления МЧС России по Томской области проводили проверку в ООО «Томское пиво» и выявили нарушения требований пожарной безопасности, мэр Кляйн якобы дал Сурикову указание: встретиться с представителями МЧС и «решить вопрос». Поскольку, по его словам, выявленные нарушения невозможно устранить без ограничения производственной деятельности предприятия.

Что еще раз, по мнению свидетеля, подтвердило факт участия Кляйна в коммерческой организации «Томское пиво».

Суриков, как он утверждает в протоколе, в свою очередь обратился к сотрудникам управления МЧС с просьбой исключить из акта проверки выявленные в ООО «Томское пиво» нарушения, однако в этом ему было отказано. Если верить протоколу, а не верить этому серьезному документу невозможно, мэр Кляйн негативно относился к тому, что его заместитель Суриков не всегда выполнял поручения в интересах ООО «Томское пиво». Поскольку мэр неоднократно говорил подчиненному о том, что «зря взял его на должность заместителя, если он ничего не может решить».

Протокол – это правда из СИЗО

Поскольку сухие строки январского протокола несколько контрастировали с эмоциональной июньской речью свидетеля Сурикова, представитель государственного обвинения уточнил у него:

- Вы подтверждаете свои показания, изложенные в протоколе допроса?

Евгений Иванович решил ответить так:

- Я все отразил в протоколе допроса. Подтверждаю все показания в полном объеме.

И пояснил для непосвященных:

- Может, я что-то и забыл, вы меня поймите тоже: я нахожусь в следственном изоляторе. Но то, что я сказал сегодня, и то, что записано – все подтверждаю.

Как он сам объясняет расхождения своего сегодняшнего допроса с протоколом? - Вы поймите, протокол - это более углубленное восприятие, растолковал суду Евгений Иванович.- Тогда я сидел в СИЗО, несколько часов, грубо говоря, вспоминал. А то, что сказал сейчас, в течение пяти минут, просто более краткое изложение. Но и то, и другое я подтверждаю.

- Скажите, а другим застройщикам, кроме Рината Аминова, и другим проблемным стройкам Иван Григорьевич уделял время? – последовал уточняющий вопрос адвоката Марины Вихлянцевой.

- Конечно, Иван Григорьевич уделял массу личного и служебного времени и всем остальным застройщикам, - с готовностью подтвердил свидетель Суриков. - Он же начальник! Откуда я понял, что за интересом Кляйна к Аминову стоит Томский пивзавод? Я знал это, я чувствовал. Да и в департаменте архитектуры мне сотрудники рассказали, в чем здесь подоплека, Анна Касперович в том числе.

- А то, что этими действиями преследуется интересы «Томского пива» - это вам Иван Григорьевич говорил? Вы это с ним обсуждали? – это вопрос адвоката Андрея Гривцова.

- Нет, не говорил.

- Когда Иван Григорьевич говорил с вами о решении вопроса с представителями МЧС, он напоминал об интересах «Томского пива»?

- Нет, Иван Григорьевич мне об этом не напоминал.

- Все те вопросы, которые Иван Григорьевич вам ставил, касались только «Томского пива»?

- Иван Григорьевич ставил передо мной кучу задач, не только про «Томское пиво».

Евгений Иванович Суриков в конце концов снова призвал суд к пониманию: «Вы поймите, я не юрист, чтобы давать оценки… Не прокурор и не судья».

Не пособник, а «деятельно раскаявшийся»

Судья Николай Хабаров предоставил возможность подсудимому задать вопрос своему бывшему подчиненному.

Иван Кляйн спросил Евгения Сурикова:

- Когда Анной Подгорной заинтересовались правоохранительные органы по поводу подведения газопровода к дому ее матери, помните, мы вместе с вами и с ней разговаривали об этом? Тогда она клялась, что ничего не нарушала, не совершала противоправных действий. Потом выяснилось, что это не так. Вы по-прежнему также высоко оцениваете ее правдивость?

Несмотря на намерения прокурора снять этот вопрос, Суриков все-таки ответил на него. Но иносказательно - и о своем:

- Я тоже не думал, что мои близкие друзья – это взяткодатели. Но я раскаялся, признал свою вину.

- То есть мнение о ней как о человеке вы не изменили?

- Она преступник, но мое отношение к ней не изменилось. Суд удовлетворился показаниями свидетеля Сурикова. Кстати, Е.Суриков подтвердил, что в настоящее время с него снята статья № 289 УК о пособничестве - в связи с «деятельным раскаянием».

Продолжение судебного процесса – на следующей неделе.