Коронавирус в Томске, актуальные новости 11 июня 2021 года: выздоровели 14, заболели 38 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 896. Фото: Ксения Высотина

На 11 июня в Томской области общее число заболевших составило 33 209 человек. За сутки было выявлено 38 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 896, число умерших – 447 (+4 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком - сообщили в оперштабе.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,12. Скриншот графики с сайта yandex.ru/covid19/stat

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 22,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,12.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,9.

На фоне новой волны коронавируса вакцинация приобретает все большую актуальность. 14 июня все желающие смогут поставить прививку от COVID-19 в мобильном и стационарном пунктах вакцинации, сообщил региональный оперштаб на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«В понедельник, 14 июня, с 10 до 16 часов в Томске будут работать передвижной пункт вакцинации у торгового центра «Изумрудный город» (возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города») и стационарный пункт медсанчасти №2 (Иркутский тракт,156)», - говорится в сообщении.

14 июня все желающие смогут поставить прививку от COVID-19 в мобильном и стационарном пунктах вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уточняется, что привиться смогут все желающие в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Тем, кто поставит прививку в этот день, через три недели, 4 июля, необходимо будет привиться вторым компонентом в том же прививочном пункте, где был поставлен первый компонент. Процедура вакцинации в передвижном пункте такая же, как и в стационарных: пациенты заполняют документы, их осматривает врач, при отсутствии противопоказаний ставится прививка. Передвижной пункт укомплектован холодильным оборудованием, который обеспечивает необходимые для хранения вакцины условия. Вакцинация будет проводиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

- Мобильные пункты, которые нам поручил развернуть губернатор, позволят сделать вакцинацию более доступной для томичей. Мы планируем сделать эту работу регулярной, рассматриваем варианты удобных площадок для горожан, - сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.