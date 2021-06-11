Куда сходить в Томске в выходные 11-14 июня

Сегодня мы собрали для вас самые интересные культурно-массовые мероприятия, которые пройдут в Томске с 11 по 14 июня. Фото: Ксения Высотина

Напряженная рабочая неделя, бесконечные заботы и дела не позволяют жителям Томска беззаботно расслабляться в будни. Вся надежда остается на выходные. А на этой неделе в честь Дня России нас ждут три прекрасных выходных дня. Пусть летняя погода нас не очень балует теплом, не дадим себе провести эти дни на диване. Хорошенько выспавшись и проведя пару дней без мыслей о работе, вы почувствуете вкус к жизни и жажду новых впечатлений и эмоций. Ведь именно для этого и придуманы уикенды. «КП-Томск» в свою очередь, готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести время. Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!

«ВАЛЕРИЙ ДОРОНИН. МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

В пятницу, 11 июня, в 17 часов в Томском областном художественном музее состоится торжественное открытие фотовыставки «Валерий Доронин. Мир, в котором я живу».

На выставке будет представлено 70 фотографий из серий «Победное», «Край родной», «Подводное плавание», «Мир, в котором я живу».

Героями автора часто становятся первые лица отечественной политики. Камера фотографа запечатлела послов разных стран, посещавших Томск, и даже принца Альбера II – правящего князя Монако. Значительная часть работ Валерия Доронина посвящена сибирской природе.

Экспозиция продлится до 18 июля.

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

В пятницу, 11 июня в 18.00 в Музее истории Томска открывается новая выставка «Самая обаятельная и привлекательная» об уникальной способности советской женщины быть красивой во все времена.

На выставке вы увидите 15 летних образов от туфель до шляпок, модные журналы и фотографии из личных архивов, коллекцию тканей и нижнего белья. И за каждым экспонатом – каждым платьем, юбкой или блузой - стоит своя интересная история.

«ЗАГАДКИ ТОМСКИХ ДВОРИКОВ» (12+)

В субботу, 12 июня в 17.00 музеи истории Томска приглашает на новую пешеходную экскурсию «ЗАГАДКИ ТОМСКИХ ДВОРИКОВ» (12+).

Прогуливаясь по центру города, чаще всего мы обращаем внимание на красоту старинных каменных зданий, над созданием которых трудились превосходные архитекторы того времени. А вы когда-нибудь заглядывали во дворы этих зданий? Скорее всего, нет! А ведь некоторые из них таят в себе множество загадок.

На экскурсии вы сможете увидеть город «с другой стороны». Узнаете через какой двор проходил подземный ход, по которому сбежал управляющий с мешком золотых монет, и другие тайны, которые маленькие дворики прячут от посторонних глаз…

«ЛЮБОВЬ МОЯ, РОССИЯ»

В субботу, 12 июня в 16.00 в Доме искусств состоится патриотический концерт, приуроченный ко Дню России «Любовь моя, Россия»

Для вас выступит Народный коллектив «Фиалка», который споет всеми любимые песни о любви и Родине.

КОМЕДИЯ «ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ»

В «Аэлите» специальный кинопоказ фильма «Итальянские каникулы» с Микеле Плачидо в главной роли. Посмотреть солнечную комедию можно 6, 12, 13, 17, 18, 19 и 20 июня в 19.00.

Самая летняя итальянская комедия рассчитана на самую широкую публику: семьи с детьми, подростки и взрослая аудитория. Фильм повествует о трех итальянских семьях, которые решили провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. И долгожданный отпуск превращается в настоящий квест.

«ЖЕНИТЬБА»

В воскресенье, 13 июня в 18.00 на сцене Томского ТЮЗа - яркий спектакль «Женитьба» по пьесе Н.В.Гоголя и переменчивый Петербург. Тепло и солнечно. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Сильные порывы ветра, который буквально сбивает с ног наших героев. Это оригинальная, легкая и динамичная постановка.

В этой истории герои молоды, как и сам автор, так и не испытавший семейного счастья. Все вместе они обращаются, прежде всего, к молодым зрителям и ведут с ними разговор о том, что взрослеть действительно непросто, а с юностью расставаться совсем не хочется.

«ОХОТА ЖИТЬ»

В понедельник, 14 июня в 19.00 в томском Драматическом театре состоится моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина «Охота жить!». Литературную основу этой работы составили: сказы Степана Писахова, дневниковые записи Бориса Шергина, отрывок из романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину»; отрывок из романа Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю».

«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

В понедельник, 14 июня в 14:00 Туристский информационный центр Томска проведет экскурсию «Томск – Изумрудный город», посвященную 130-летнему юбилею Александра Мелентьевича Волкова. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Экскурсионный марафон».

Старт экскурсии от арки Городского сада (ул. Герцена 6, стр.3)