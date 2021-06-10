Сардана Авксентьева: партия «Новые люди» поддерживает особенных детей в Томске

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Народный мэр Сардана Авксентьева прибыла в Томск. В ходе своего визита она пообщалась с неравнодушными томичами, журналистами, сторонниками партии и действующими депутатами Александром Цин-Дэ-Шань и Максимом Вдовиным.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Сардана Авксентьева - одна из самых известных в России женщин - политиков. Одним из первых ее решений на посту мэра стала продажа дорогих внедорожников, принадлежавших администрации города. Она сократила до минимума представительские расходы и напрямую отвечала на вопросы жителей региона через Instagram. За деятельностью якутского мэра наблюдала вся страна, ее стали называть самым народным мэром.

Во время встречи с томичами речь зашла об Общественном комитете по борьбе с коррупцией, старт работы которого томское отделение «Новых людей» анонсировало на прошлой неделе.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

- Такой контроль крайне важен: нет городских денег, есть деньги народные. И бюджет - это наши с вами средства, расход которых необходимо контролировать. Ведь когда вы нанимаете рабочих для ремонта в доме, вы приглядываете, как они наклеили обои или покрасили полы. И выбрав мэра или депутатов, вы точно также должны понимать, что их работу оплачиваете вы, - уверена Сардана Авксентьева.

Она добавила, что основные пункты программы партии «Новые люди» нацелены на развитие демократического общества. В частности, предлагается давать больше самостоятельности регионам и вернуть прямые выборы мэров. Только в этом случае они будут являться действительными представителями народа. Еще одна задача - это обеспечение базовых свобод: слова, волеизъявления, проведения собраний и митингов.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

- Все формы некоммерческих общественных объединений для развития города должны быть поддержаны. И часто это даже не про деньги, а про продвижение инициатив, идей, подготовку документов для участия в каких-то федеральных проектах, грантах, - отметила Авксентьева.

Томск - один из немногих городов страны, где выборы мэра пока не отменены. Сардана Владимировна подчеркнула, что за это право сегодня не только стоит, но и попросту необходимо бороться. Кроме того, она призвала всех участников встречи не игнорировать выборы, обязательно приходить на избирательные участки, и отдавать голоса исключительно по своему усмотрению.

- «Новые люди» - это те, кому больше всех надо! Поэтому мы призываем всех идти на выборы. Только так мы можем влиять на то, что происходит в стране и в своем городе, - подчеркнула политик.

Прилетев в город, Сардана первым делом встретилась с томскими мамами, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщины пожаловались на фактическую невозможность пользоваться социальным такси и на отсутствие должного уровня доступной среды. Сетовали и на грубость, которую зачастую допускают чиновники и социальные работники.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

- Люди стеснены тяжелыми жизненными обстоятельствами. И при этом они должны обивать пороги равнодушных чиновников, которые каждый раз просят новые документы или пытаются в чем-то удостовериться. Почему у этих людей нет сердец? - искренне возмутилась Сардана.

Также Авксентьева побывала в нескольких местах, наглядно иллюстрирующих ключевые проблемы регионов и муниципалитетов. Одно из них - микрорайон Западный в д. Петрово Томского района, где жители не могут беспрепятственно проезжать к собственным домам. Единственный проезд ведет через участок, относящийся к землям сельхозназначения. Уже больше года длятся разбирательства с его владельцем, который сначала требовал с людей деньги, а после установления сервитута занялся получением разрешения на сельхоздеятельность. Местные опасаются, что вскоре тут может появиться «грядка, длиной на весь участок». Чтобы признать сделку на землю недействительной, жители обратились в суд.

- Соберите, пожалуйста, все документы, мы с юристами в Москве посмотрим, что еще можно сделать, - попросила Сардана Владимировна.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Кадастровые проблемы возникли и у соседей из д. Березкино, которые в 2017 году приобрели сельхозземлю, но так и не смогли начать строительство. Сначала ее перевели «под огородничество», но позже постановление было отменено. За это время рядом с участком появился частный аэродром, развернулась лесопилка, но пенсионеры до сих пор остаются без дома.

На встречу с политиком приехали и жители микрорайона Крутоярский, п. Синий Утес. Они рассказали, что под окнами их дома находится красивейший лес, который недавно начали выпиливать, так как участки скупила компания-застройщик.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

- Мы видим, что кадастровые проблемы здесь носят комплексный характер и связаны с тем, что земли были в сельскохозяйственном обороте, и по закону есть запрет на их сокращение, - подытожила Сардана Авксентьева. - Тем не менее, мы постараемся найти способ их решить.

Последним пунктом, где побывала политик, стала недостроенная левобережная дорога стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Она является ярким примером неэффективного использования бюджетных средств, а также очередным подтверждением важности общественного контроля деятельности чиновников, за повсеместное внедрение которого и ратует партия «Новые люди».