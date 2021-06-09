«Звездочка»: этот яркий месяц май

В минувшем учебном году все детские объединения сумели реализовать свои образовательные программы.

Если в школах подведение итогов - это сложный для ребят процесс, ведь приходится писать трудные контрольные, выполнять серьезные тесты, то в детско-юношеском центре «Звездочка» — это яркий период, наполненный интересными событиями, возможность для воспитанников проявить свои творческие дарования.

Счастье в реальном режиме

- Минувший учебный год был для нашего учреждения по известным причинам сложным, - говорит директор детско-юношеского центра «Звездочка» Ольга Матова. - Однако все наши детские объединения сумели полностью реализовать образовательные программы. Традиционно май - месяц для нашего центра особенный. Мы подводим итоги творческо-образовательной деятельности.

Итоговые мероприятия в центре «Звездочка» - это всегда яркие события: концерты, спектакли, выставки, спортивные соревнования. И пусть в этом учебном году они проходили в малых группах, пусть катастрофически не хватало зала, наполненного благодарной публикой, ребята были счастливы, ведь им наконец-то было разрешено проявить свои способности не в «дистанте», а в реальном режиме.

В структурном подразделении «Гармония» год завершился итоговыми мероприятиями для младшего состава хоровой студии «Настроение» и праздником для выпускников. В торжественной обстановке выпускникам были вручены свидетельства и сертификаты об окончании образовательной программы. «Встреча с прекрасным» - так назывался отчетный концерт вокального объединения MeloRay.

В образцовом коллективе «Цирковая студия «Сюрприз» воспитанники сдавали самые настоящие экзамены по цирковым дисциплинам: гимнастика, акробатика, жонглирование, эквилибристика, вращение обручей. Театр танца «Колибри» представил по итогам года яркую концертную программу.

Интеллектуально-творческим соревнованием «Креатив-бой» завершился год в волонтерском отряде «Позитив». Детское игровое агентство «Апельсин» подготовило два увлекательных спектакля «Ванюшка» и «Необыкновенное состязание». Это, конечно, далеко не полный перечень итоговых мероприятий центра, ведь в «Звездочке» занимаются четыре тысячи ребят, и каждому из них предоставляется возможность продемонстрировать свои личные достижения.

Лауреаты - на сцене ТГУ

Центральным событием учебного года в «Звездочке» традиционно является «Концерт лауреатов». Это яркое шоу всегда проходит при аншлаге на главных сценических площадках города. В программе свои творческие достижения представляют коллективы - лауреаты международных, всероссийских, городских конкурсов, победители крупных спортивных соревнований.

Запрет на проведение массовых мероприятий стал настоящим испытанием для детского творчества. «Дети не видят сцены», - сетовали педагоги «Звездочки». И решение было найдено! На сцене Центра культуры Томского университета состоялась видеозапись «Концерта лауреатов». Конечно, не было зрителей, конечно, не хватало аплодисментов. Но ребята и педагоги были по-настоящему рады, потому что почувствовали значимость происходящего события, потому что смогли предъявить миру результаты своего труда.

Прикладники, художники, спортсмены, ребята, занимающиеся в объединениях социально-гуманитарной и технической направленностей, подготовили итоговые видеоролики «Виртуальная выставка творческих работ», «Доска спортивных достижений», «Центр технического творчества представляет…», «Звездами становятся в «Звездочке».

По итогам года 1 786 воспитанников центра «Звездочка» были награждены дипломами «Лауреат года» и памятными подарками. Сегодня все творческие видеоматериалы готовы к публикации. До встречи на нашем сайте http://zvezdochka.edu.tomsk.ru/!