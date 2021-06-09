Эффективная система работы с талантами развивается в Томской области

Томские школьники каждый год добиваются побед на всероссийских олимпиадах и престижных конкурсах.

Цель программы - создание эффективной системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи, обеспечивающей условия для развития их способностей, дальнейшей самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

В рамках ВЦП созданы и действуют 5 региональных и 9 межмуниципальных центров (ММЦ) по работе с одаренными детьми, охватывающих своей деятельностью все 20 муниципалитетов области. Региональный оператор программы - ОГБУ «Региональный центр развития образования» (РЦРО).

Центры обеспечивают информационное, организационное, методическое, психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, их родителей, педагогов, реализуют образовательные программы (не менее 50 ежегодно), проводят мероприятия (не менее 90 ежегодно), оказывают финансовую поддержку для участия школьников в мероприятиях всероссийского и международного уровня. Ежегодно на поддержку ММЦ из областного бюджета выделяется порядка 6 млн рублей.

В работе с талантами задействованы все томские университеты, организации культуры и спорта, представители бизнеса и производства, детский технопарк «Кванториум». В 2020 году на базе РЦРО начали свою работу Центр олимпиадной подготовки и онлайн-клуб 4К - сообщество детей и взрослых, которое готово помочь в развитии/прокачке soft-компетенций (критическое мышление, коммуникация, креативность, кооперация).

Школьники - в топе прорывных технологий

Ежегодно в мероприятиях ВЦП принимают участие не менее 90% школьников региона, более 400 обучающихся представляют область на всероссийском и международном уровнях.

За 8 лет 1 247 томских школьников стали победителями и призерами высокорейтинговых конкурсных мероприятий, входящих в перечни Минпросвещения и Минобрнауки РФ. На ежегодной торжественной церемонии «Новогодний фейерверк юных талантов» они получили почетный знак департамента общего образования «Юное дарование». Родителям и педагогам, подготовившим ребят, ежегодно вручаются благодарственные письма от губернатора Томской области.

Среди мероприятий, на которых добиваются побед юные томичи, - Всероссийская олимпиада школьников, Всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Большие вызовы», Всероссийская олимпиада НТИ, Всероссийский конкурс чемпионат профмастерства «WorldSkills» и т. д.

Так, в образовательном Центре «Сириус» в рамках российско-индийской проектной школы «Большие вызовы в сфере устойчивого развития» Артем Баталов из Томска представил президенту России Владимиру Путину проект робота для чайных плантаций, которого можно эффективно использовать в сельхозпроизводстве.

Проект Данилы Копцева, Артема Бакшеева и Даниила Кабанова включен в топ-5 прорывных изобретений российских школьников по итогам конкурса Кружкового движения Rukami. Школьники разработали новый способ генерации кислорода, создав биореактор. Проект стал победителем конкурса «Большие вызовы». Ученики школы № 83 Северска одержали победу на международных соревнованиях по робототехнике стран Азиатско-Тихоокеанского региона Virtual RoboCup Asia-Pacific 2020. И это далеко не весь список.

С 2018 года в Томской области созданы и работают 18 школьных научно-технологических студий волонтерского проекта Центра «Сириус» «Уроки настоящего». Их тематикой являются ответы на «Большие вызовы» - глобальные вопросы, стоящие перед человечеством, в таких областях, как новые материалы, большие данные, спутники и пилотируемая космонавтика, агропромышленные и биотехнологии, современная энергетика. Задачи перед студийцами ставят ведущие ученые, представители госкорпораций и компаний («Роскосмос», «Русгидро», «Россети», РКК «Энергия», «Яндекс» и др.).

За время реализации проекта томские студии одержали победы в 9 циклах; в 2020-м наш регион вошел в пятерку лидеров по количеству открытых студий; 3 томские студии были признаны лучшими в России. В 2021-м Томская область заняла первое место по количеству активно работающих студий, а студийцы из Нововасюганской школы Каргасокского района признаны победителями проекта. Студии работают под руководством выпускников «Сириуса», резидентов Молодежного кадрового ресурса.

В области откроют свой «Сириус»

- Развивающаяся в регионе система выявления, сопровождения и поддержки талантливых школьников по уровням (школьный - муниципальный - региональный - всероссийский/международный) позволяет школьникам проявить и развить свои способности в полной мере, выстроить индивидуальную образовательную траекторию каждому ребенку, - рассказывает директор РЦРО Надежда Лыжина.

Надежда Петровна подчеркнула, в 2020 году область выиграла конкурсный отбор и получила право на создание в 2023-м Томского регионального центра выявления и поддержки одаренных детей (ТРЦ). На сегодняшний день функции ТРЦ в регионе выполнят РЦРО.

Проектной командой РЦРО разработана и описана модель ТРЦ, определены концептуальные подходы к созданию и содержанию деятельности центра, направления реализации образовательных программ. Организационно-управленческая структура ТРЦ зеркальна структуре центра «Сириус», но в ней отражена и региональная специфика: наличие образовательных сетей, в т. ч. сети межмуниципальных/региональных центров по работе с одаренными детьми, ведущих университетов, научных центров, академических институтов, инновационных предприятий, организаций культуры и спорта.

С целью формирования стратегии деятельности Центра, его развития и ресурсного обеспечения будет создан Попечительский совет под председательством губернатора Томской области. Для разработки механизмов и координации межведомственного взаимодействия Центра с партнерами планируется создание рабочей группы под руководством замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации.

Экспертизой образовательных программ, программ повышения квалификации педагогов и отбором участников смен займется экспертный совет. В перспективе планируется также учредить Фонд поддержки молодых талантов Томской области. Исходя из Концепции инновационного территориального центра «ИНО Томск» и приоритетных для региона кластеров, определены направления для установления связей с интеллектуальными партнерами, предприятиями реального сектора экономики и других сфер.

Впервые в 2019 году в рамках деятельности ТРЦ в регионе для 601 обучающегося проведены 8 образовательных смен-интенсивов по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». Разработаны и апробированы 34 программы. Стажировку в рамках смен прошли 160 педагогов. 60 студентов и магистрантов приняли участие в сменах ТРЦ, пройдя педагогическую практику. В 2021-м с сентября по декабрь запланировано проведение 7 смен-интенсивов.

РЦРО организует постоянное информирование управленцев, педагогов и школьников о реализуемых «Сириусом» программах, мероприятиях, конференциях и иных событиях. Школьники, прошедшие конкурсный отбор для участия в программах, их родители и педагоги получают всю необходимую информационную, организационную и методическую поддержку, связанную как с участием в конкурсных отборах, так и с организацией поездок в «Сириус». С 2015 года в сочинском «Сириусе» прошли обучение почти 300 томских школьников и более 100 педагогов и управленцев.

Сегодня РЦРО активно развивает портал по работе с одаренными детьми. Ежегодно его активными пользователями становятся не менее 50 тыс. человек. На портале ежедневно актуализируется новостная лента, календарь значимых событий для талантливых школьников, пополняется рубрика «Электронная библиотека».

По материалам ОГБУ «Региональный центр развития образования».