Душевно и трогательно: именно так прошел последний звонок в Лоскутовской школе № 33

Владимир Резников помогает образовательным заведениям своего округа и в будни, и в праздники.

Поздравил ребят депутат Законодательной Думы Томской области Владимир Резников - давний друг Лоскутовской школы.

- Владимир Тихонович не пропускает ни одного важного мероприятия, - говорит директор средней школы № 33 Дина Журавлева. - Уже по традиции он подарил нашим медалистам по большой мягкой игрушке-медведю, произнес добрые слова напутствия.

На линейке яркий солнечный день играл в окнах школы. Несколько лет назад депутат привлек внебюджетные средства и продолжил региональную программу «Школьное окно», заменив все окна двухэтажной школы на пластиковые. Это был масштабный для поселка проект.

Совсем недавно Владимир Тихонович помог местному активу оформить заявку на реализацию проекта хоккейной коробки, катка и тренажерного зала под открытым небом, обеспечил освещение участка. Школьники получили свое общественное пространство в красивейшем месте, на краю кедровника.

Школьная цирковая студия «Каламбур», выступившая на линейке, тоже пользуется поддержкой депутата на протяжении всего своего существования. Сюда входит и приобретение реквизита, и поездки на соревнования. Каждый раз самодеятельные циркачи возвращаются с победой, вот и этой весной вышли в финал всероссийского турнира.

Лоскутовская школа живет интересной, насыщенной жизнью. Конечно, здесь немало проблем: школьное здание - одно из двух на округе, оставшихся пока без капитального ремонта. Но атмосфера дружелюбия, позитивный настрой сглаживают все трудности, а депутат всегда подставит плечо.

Так было при присоединении Лоскутова к Томску, когда В. Резников первым делом передал школе легковой автомобиль. В этом году в деревне смонтировано около ста дополнительных светильников, установлено 88 осветительных опор. В первую очередь, конечно, для комфорта и безопасности.

Для совместной работы

Дорога в школу - и дальше во взрослую жизнь - должна быть светлой во всех смыслах этого слова. К сожалению, так не всегда получается, тем важнее для ребят бескорыстная поддержка взрослых.

Недавно Владимир Резников помог обустроить в Томске центр работы с трудными подростками. Новоселье отметило структурное подразделение Дома детства и юношества «Факел» с символичным названием «Альтернатива». Депутат привлек внебюджетные средства и высококлассных специалистов, чтобы превратить заброшенное помещение на первом этаже общежития в аудитории и комнаты психологической разгрузки.

«Альтернатива» ведет работу с детьми с девиантным поведением. Кстати, в нашей стране этот центр один из немногих, который делает это на площадке дополнительного образования. Его знают во всей Томской области, в совместную работу вовлечено около 50 школ. Между тем отдельного помещения у него не было. Наконец, муниципалитет предложил подходящий вариант на пр. Кирова, 49/1. Первый этаж, отдельный вход, территориально - почти центр города, но...

- Когда мы увидели, в каком состоянии помещение находится, поняли, что без поддержки не обойтись. Обратились к Владимиру Тихоновичу Резникову, нашему депутату, - рассказывает Любовь Адаскевич, директор Дома детства и юношества «Факел». - Нас связывают годы сотрудничества и настоящей дружбы. Он и здесь помог нам с ремонтом, обеспечил фронт строительных работ - от электрики до отделки и сантехники.

Сам Владимир Резников считает:

- Роль депутата не только в том, чтобы разрабатывать и утверждать местные законы, а прежде всего в том, чтобы помогать людям. Это я и стараюсь делать. У школ, учреждений допобразования средства ограничены, а чисто хозяйственные задачи стоят масштабные. Конечно, это неправильно - передавать помещения без ремонта. Работу мы провели большую, уверен, что и дальше будем сотрудничать. Как говорится, в добрый путь!