Заозерная школа: лучшие российские практики

Спустя 145 лет в Заозерной школе Томска открывают для учителей и ребят новые горизонты

Свой юбилей школа отметит 7 сентября. А последний, 144-й звонок, прозвучавший в этом мае, конечно, стал первым в начале новой жизни трехсот девчонок и мальчишек, выпускников 16-й средней школы.

Актеры и полиглоты

Сложно понять, то ли расположение в самом «сердце» Томска с его кружевной деревянной архитектурой, то ли упорное стремление учителей школы к инновациям, то ли что-то еще… Но после знакомства с программой обучения, экскурсии по корпусам и музейным комплексам Заозерной складывается ощущение, что ты находишься в одном из престижных европейских колледжей. Только обучение бесплатное и говорят вокруг на русском языке.

Впрочем, не только на русском. Еще на английском, французском, немецком, испанском, польском и украинском (в славянском классе) и даже китайском. К слову, сейчас преподаватель иностранных языков Александра Фахретдинова, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», проходит стажировку в Лионе (Франция).

- Углубленное изучение русского языка мы даем детям из семей мигрантов, - рассказывает замдиректора по научно-методической работе Марина Мартынова. - В рамках областной программы образования инофонов педагоги нашего Русского центра и Центра межкультурных коммуникаций не только учат ребят читать и писать, но и ходят с ними в музеи, театры и даже сами ставят спектакли.

Сначала, как вспоминает Марина Владимировна, этих задиристых, ни слова не понимающих по-русски представителей многонационального сообщества невозможно было «выцарапать из-под парты». Во многом помогла учитель начальных классов Татьяна Ивченко, призер конкурса «Учитель года». Ее методика, основанная в том числе на театральной педагогике, дала отличные результаты: ребята с успехом отыграли в нескольких спектаклях, причем на достойном русском языке.

Новые классы, новые горизонты

Педагоги Заозерной школы постоянно повышают профессиональное мастерство, участвуют в конкурсах всех уровней и традиционно одерживают на них победы. Сама директор Заозерной СОШ № 16 Елена Астраханцева, обладая педагогическим стажем в четверть века, не так давно стала призером регионального конкурса директоров «Лидер образовательной организации».

Но достижения Заозерной школы - не столько в многочисленных победах на конкурсах, сколько в стремлении руководства и учителей неуклонно расширять понятие «углубленное изучение отдельных предметов». Сегодня, помимо традиционных архитектурно-художественного и славянского классов, здесь созданы шахматный, спортивный, театральный и класс ГИБДД. Такое углубленное изучение отдельных важных и нужных дисциплин дает замечательные результаты.

- Не так давно у нас появился класс РКШ, руководитель Галина Юшина, - говорит Марина Владимировна еще об одном классе, в котором используют элементы дидактической системы «Русская классическая школа». - Акцент делаем на каллиграфию и математику. Как результат - у детей из этого класса сформировались навыки грамотного и красивого письма, они уверенно владеют устным и письменным счетом. К примеру, уже решают сложные арифметические задачи в восемь действий.

- У нас постоянно увеличивается количество классов и, соответственно количество академических часов, нагрузка на учителей, - продолжает Марина Мартынова. - Поэтому мы постоянно находимся в поисках педагогов по ряду предметов. Не хватает также психологов и логопедов, ведь в школе учится еще и маломобильный класс.

Так спустя 145 лет в Заозерной школе воплощают новые и возрождают забытые методики образования, открывают для учителей и ребят новые горизонты. Классика, как известно, не стареет, а инновации в СОШ №16 приветствуют всегда.