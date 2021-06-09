Качество школьного образования в Томской области признано лучшим в Сибири

Тандем учителя-профессионала и школьника, заинтересованного в получении качественного образования, дает результаты.

Образование всегда было и остается важным фактором развития общества в целом. С учетом происходящих в современном мире изменений происходит и развитие системы образования: внедряются новые технологии, новые подходы, которые рождают и новое отношение к самому процессу обучения.

- Однако постоянной остается основная миссия государственной образовательной политики - достижение высокого качества образования, - говорит Вера Неверова, председатель комитета мониторинга и управления качеством образования департамента общего образования Томской области. - Одной из приоритетных целей развития РФ, определенной указом президента России и нацпроектом «Образование», является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования». В основе расчета показателя достижения указанной цели лежат результаты участия РФ в сравнительных международных исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS (причем здесь важны не только сами средние баллы, но и то, какая доля детей осваивает компетенции чтения и математики на минимальном уровне). Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, условиями, обеспечивающими такой результат, должны быть работа с учителем, объективность проведения оценочных процедур и обновление инфраструктуры школ.

По словам Веры Васильевны, сегодня в Томской области делается немало в этом направлении, это отмечено и в итогах мониторингов, проводимых на федеральном уровне. Например, по результатам рейтинга субъектов РФ, представленного недавно Рособрнадзором в виде интерактивной карты, качество школьного образования в нашем регионе признано лучшим в Сибири (61,8 балла из 100 возможных, 21-е место в общем рейтинге 85 регионов).

- Качество образовательной системы - это, конечно, многокомпонентная характеристика, но ее показателями, прежде всего, являются результаты обучающихся, - продолжила Вера Неверова. - Стоит заметить, что по рейтингам PIRLS и TIMSS российские школьники на высоких позициях. Но в рейтинге PISA Россия - в середнячках (читательская грамотность - 31, математическая - 30, естественнонаучная - 33). Поэтому развитию указанных навыков у юных томичей в регионе сегодня уделяется особое внимание.

С 2019 года проводится региональная и общероссийская оценка по модели PISA. Если международные исследования в связи с малым представлением выборки их участников позволяют использовать обобщенные результаты, которые не всегда могут учитывать специфику отдельных регионов, муниципалитетов и тем более определенной части школ, то оценочные процедуры всероссийского уровня (в т. ч. НИКО, ВПР, а также ЕГЭ и ОГЭ) компенсируют возникающие пробелы в оценивании уровня подготовки обучающихся и позволяют вести целенаправленную работу по повышению качества образования точечно.

С 2020 года на региональном уровне организована и проводится работа по обеспечению адресной поддержки педагогических работников и обеспечению сопровождения «школ с низкими результатами». В 2021-м продолжается реализация проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педработников и управленческих кадров, распространению форматов непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В помощь таким школам Минпросвещения России под лозунгом «Важен каждый ученик» запустило федеральный проект адресной методической помощи учреждениям с низкими образовательными результатами «500+».

Совершенствуя знания и умения

Одними из основных показателей качества образования по-прежнему остаются результаты ЕГЭ, в числе которых - доля стобалльников и высокобалльников (81-100 баллов). В 2018 году в Томской области таковых было 12,78% (2 162 результата), набравших максимум - 1,2% (57 результатов); в 2019-м соответственно 13,87% (2 291) и 1,3% (69), в 2020-м - 16,69% (2 214) и 1,35% (60).

Лидер по результатам ЕГЭ и по количеству стобалльников среди школ области все последние годы - Лицей при ТПУ. В прошлом году 56 выпускников нашего региона получили за ЕГЭ максимальный результат, 18 из них - учащиеся этого образовательного учреждения. И единственным выпускником в Томской области в 2020 году, набравшим 300 баллов за три экзамена (русский язык, математика, физика), стал лицеист Владимир Солодкин.

- Конечно, преподавание в нашем лицее существенно отличается от других средних учебных заведений, - рассказала учитель математики Анна Шерстнева. - Прежде всего, при поступлении в лицей школьники после окончания 9-го класса проходят серьезный конкурсный отбор. К нам идут целеустремленные ребята, и наша задача - всемерно помочь им в обучении.

Второй фактор высокого качества подготовки выпускников в лицее при ТПУ - профессиональный состав педагогов.

- Все наши преподаватели - опытные учителя, эксперты в своей дисциплине, обладают необходимыми компетенциями и наработками, чтобы преподавать школьную программу на углубленном уровне, - подчеркнула Анна Шерстнева. - Не случайно в 2019 году лицей получил статус базовой школы РАН. Помимо усиленного изучения, практически по каждому предмету учителя разрабатывают спецкурсы, в том числе и по подготовке к олимпиадам. ТПУ предоставляет лицею свои ресурсы - лаборатории, возможность посещать студенческие занятия. Погружать школьников в темы нам помогают приглашенные вузовские преподаватели. Для усвоения знаний и удовлетворения повышенных требований обучающиеся имеют возможность заниматься на факультативах по выбору.

По словам собеседницы, говорить о том, что для получения стобалльных результатов по ЕГЭ достаточно изучения «обычной» школьной программы - значит, немного лукавить.

- Если не прорабатывать сложные задачи, например, в части С экзамена по профильной математике, то получить максимум баллов будет непросто даже продвинутому школьнику. На спецкурсах по подготовке к ЕГЭ мы это и делаем, - пояснила Анна Игоревна. - Конечно, сегодня есть много интернет-ресурсов, для того чтобы без репетиторов и дополнительных занятий подготовиться к экзаменам. Но зачастую проблема в том, например, что в решении более сложных задач школьникам, даже успешным, нужна консультация специалиста, который разложит по полочкам именно углубленные знания.

С этим не поспоришь: тандем учителя-профессионала и школьника, заинтересованного в получении качественного образования, дает результаты. Причем не только в городских профильных лицеях, но и в сельских школах. Выпускница 2018 года школы поселка Моряковский Затон (Томский район), золотая медалистка Татьяна Байдагулова сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Уезжать в столичный вуз из региона не стала, ведь Томск - отличный студенческий город, сюда едут на учебу жители многих других регионов и стран.

- Я давно решила выбрать своей профессией преподавание русского языка, - рассказала Татьяна, ныне третьекурсница ТГПУ. - Поэтому, готовясь к ЕГЭ, самостоятельно занималась с помощью разных ресурсов и приложений, и учитель у нас была замечательная, Марина Николаевна Матецкая, помогала в этом. Плюс была подготовка в ТГПУ к олимпиадам по русскому языку, я - победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по этой дисциплине. Кстати, в университете мне сейчас интересно учиться благодаря полученной в школе хорошей базе, здесь мы проходим те же темы, только с углублением. И на ЕГЭ мне было нетрудно. Переживала, конечно, за часть С, в ней все-таки есть субъективные моменты. Но все обошлось. Узнав о стобалльном результате, я первой об этом сообщила своей учительнице, только потом родным.

Качество образовательной системы - это многокомпонентная характеристика, поэтому государственная стратегия развития образования подразумевает создание современной образовательной среды в целом, позволяющей непрерывно получать и совершенствовать знания и умения для успешной самореализации детей и педагогов. Это непростая задача, она затрагивает все уровни образования и все его стороны - кадры, методы, программы, материально-техническую составляющую. Над этим работают и будут работать все регионы.