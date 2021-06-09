Последний звонок в Томске: праздник все-таки состоялся!

По данным департамента общего образования, в 2021 году в Томской области оканчивают школы 10 396 девятиклассников и 5 794 ученика 11-х классов. Из детских садов нынче выпускается 11 891 ребенок. Фото: Архив "КП"

Родителям и самим выпускникам пришлось поволноваться: власти долго определялись, в каком формате по окончании школьных занятий в учебных заведениях пройдут последние звонки. Наконец, 20 мая губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял окончательное решение, кому и как праздновать, учитывая ограничения, действующие в регионе в связи с распространением коронавируса.

К огорчению выпускников 9-х классов, для них последние звонки было разрешено проводить только в режиме онлайн. Томским 11-классникам повезло больше: школы могли провести торжественные линейки на свежем воздухе, правда, с соблюдением изоляции между классами. На праздник пустили даже родителей, конечно, непременно в масках. Последние звонки для старшеклассников в средних школах прошли с 26 по 31 мая; конкретную дату выбирало руководство учебных заведений.

Не забыли власти и про малышей-дошкольников. В отличие от прошлого года, для них выпускные утренники в детских садах разрешили, но только по группам. А родители ребенка (только один представитель от семьи!) должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Что ж, учеба завершена, для старшеклассников настала экзаменационная пора. В томских школах основной этап сдачи Единого государственного экзамена 31 мая стартовал сразу по трем предметам - географии, литературе и химии.

Для проведения ЕГЭ задействованы 42 пункта сдачи, в том числе 12 - в областном центре. Ожидается, что экзамены сдадут 1 356 человек: 240 - по географии, 329 - по литературе, 787 - по химии. Результаты станут известны 17 июня.

- В 2020-м у нас появился большой опыт проведения экзаменов с соблюдением всех норм безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических требований. Надеемся, что в этом году экзамены пройдут без дополнительного стресса для всех участников ЕГЭ, - отметила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Напомним: в 2021 году в России ЕГЭ сдают только те 11-классники, кто планирует поступать в вуз. В Томской области это более 80 процентов всех выпускников школ. Остальным для получения аттестата достаточно было 25 и 28 мая сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.